Gariano, el árbitro para Boca - Racing por Copa Argentina

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Carlos Gariano será el árbitro del partido entre Boca Juniors y Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El partido se llevará a cabo este domingo en cancha de Rosario Central, desde las 17, y tendrá a Lucas Novelli Sanz a cargo del VAR.

El ganador enfrentará a Banfield, uno de los equipos que espera en las semifinales de la competencia.

Gariano dirigió dos veces a Racing con una victoria y una derrota.

La victoria fue en los 32avos de final de esta edición de la copa, ante San Martín de Formosa por 1-0 y la caída se produjo en 2024, en Liga, como visitante de Central Córdoba y por 3-1.

A Boca lo dirigió en la fecha 16 del Apertura de este año, con goleada Xeneize por 4-0.

Cabe recordar que Boca tendrá entre populares (11.500), Platea del Río (8.000) y Platea Cordiviola (2.000) un total de 21.500 lugares a disposición. Todo ya agotado.

Racing entre populares (10.000) y Platea Cordiviola (3.000) dispone de 13.000. Quedan en ambos sectores.