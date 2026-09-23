Gariano, el árbitro para Boca - Racing por Copa Argentina
El juez dirigirá por tercera vez a la Academia y por segunda vez al Xeneize, este domingo en cancha de Central.
23/09/2026 | 19:50Redacción Cadena 3
FOTO: Carlos Gariano
Carlos Gariano será el árbitro del partido entre Boca Juniors y Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina.
El partido se llevará a cabo este domingo en cancha de Rosario Central, desde las 17, y tendrá a Lucas Novelli Sanz a cargo del VAR.
El ganador enfrentará a Banfield, uno de los equipos que espera en las semifinales de la competencia.
Gariano dirigió dos veces a Racing con una victoria y una derrota.
La victoria fue en los 32avos de final de esta edición de la copa, ante San Martín de Formosa por 1-0 y la caída se produjo en 2024, en Liga, como visitante de Central Córdoba y por 3-1.
A Boca lo dirigió en la fecha 16 del Apertura de este año, con goleada Xeneize por 4-0.
Cabe recordar que Boca tendrá entre populares (11.500), Platea del Río (8.000) y Platea Cordiviola (2.000) un total de 21.500 lugares a disposición. Todo ya agotado.
Racing entre populares (10.000) y Platea Cordiviola (3.000) dispone de 13.000. Quedan en ambos sectores.
Lectura rápida
¿Quién será el árbitro del partido?
Carlos Gariano será el árbitro del partido entre Boca Juniors y Racing Club.
¿Cuándo y dónde se jugará el partido?
El partido se jugará este domingo en cancha de Rosario Central, desde las 17.
¿A quién enfrentará el ganador?
El ganador del partido enfrentará a Banfield en las semifinales de la Copa Argentina.
¿Cuántos lugares tiene Boca a disposición?
Boca tendrá un total de 21.500 lugares a disposición, todos ya agotados.
¿Cuántos lugares tiene Racing disponibles?
Racing dispone de 13.000 lugares, quedando disponibles en ambos sectores.