FOTO: La Corte Suprema ratifica sanciones al Banco Provincia por faltas en prevención de lavado de activos

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- La Corte Suprema de Justicia ha ratificado las multas impuestas al Banco Provincia de Buenos Aires y a sus directivos por incumplimientos en la normativa de prevención del lavado de activos. Con la decisión, el máximo tribunal desestimó los argumentos presentados por la entidad y sus funcionarios sancionados, considerándolos "inadmisibles".

Las multas, que fueron impuestas por la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante la Resolución 281/2018, alcanzaron a miembros del Consejo de Administración, al oficial de cumplimiento y a la propia entidad. Las sanciones fueron el resultado de no haber reportado ciertas operaciones sospechosas y de no contar con los sistemas de control y monitoreo requeridos por la legislación antilavado. Los incumplimientos en cuestión se habrían producido entre 2010 y 2013.

Las sanciones se aplicaron a varios directivos del banco, entre ellos Diego Rodrigo, José Pampuro, Javier Mouriño, Omar Galdurralde, Rafael Perelmiter, Daniel Tillard, Gustavo Marangoni, Carlos Rafael Fernández y María Elena Helguera. La entidad bancaria cuestionó las multas, argumentando que su condición de banco provincial y las garantías establecidas por el Pacto de San José de Flores y su Carta Orgánica hacían que la normativa nacional no pudiera desplazar su régimen jurídico propio.

Sin embargo, la Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó las sanciones al establecer que el banco está sujeto a la Ley 25.246 y su normativa reglamentaria. Además, se determinó que la actuación de la UIF no vulneró el estatus jurídico especial del banco ni las prerrogativas derivadas del mencionado pacto.

Luego de que la entidad apelara la decisión y tras escuchar la opinión de la Procuración General, la Corte desestimó el recurso por ser inadmisible, dejando firme la sentencia, a excepción del caso de Pampuro, cuyo fallecimiento fue constatado.Agencia NA