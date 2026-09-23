La Corte Suprema exige a Facebook e Instagram identificar a quienes realizaron un escrache anónimo

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) – La Corte Suprema de Justicia ha emitido una orden a Facebook y Instagram para que faciliten la información necesaria para identificar a los responsables de un "escrache público virtual" dirigido a un estudiante universitario. Este fallo revoca una decisión anterior que consideraba las publicaciones como de interés público.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti examinaron la tensión entre la libertad de expresión y los derechos a la intimidad, el honor, la defensa en juicio y el debido proceso. El caso se centra en F.C., un estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, quien había solicitado la eliminación de publicaciones realizadas desde la cuenta "Comisión de Género de la FaHCE" en las redes sociales.

Las publicaciones en cuestión incluían una fotografía de F.C. y lo acusaban de ser "abusador, manipulador psicológico y machista", además de difundir detalles sobre su relación con una mujer de la agrupación, cuya identidad no fue revelada. F.C. argumentó que su participación como "militante social" en causas como el aborto legal y la violencia de género había desencadenado un "exclusión social, destrato y distanciamiento" que afectó su desempeño docente.

En un primer momento, la demanda fue aceptada, pero la Sala III de la Cámara Federal de La Plata revocó esa decisión, argumentando que las publicaciones eran de interés público y estaban protegidas por la libertad de expresión. La Corte Suprema, sin embargo, revirtió este enfoque. Rosatti advirtió que "las redes sociales, por su alcance masivo y la posibilidad del anonimato, se ofrecen como un escenario ideal para multiplicar exponencialmente el daño potencial" que puede resultar de tales manifestaciones.

El magistrado también enfatizó que la falta de información verificable podría vulnerar el derecho a la defensa y ocasionar daños irreparables a derechos como el honor y la intimidad. Además, Rosatti refutó la idea de que ser "militante social" automáticamente convierte a una persona en figura pública, afirmando que no toda participación en actividades comunitarias implica renunciar a la protección de la privacidad.

Por su parte, Rosenkrantz opinó que la relevancia del discurso sobre violencia contra las mujeres no justifica un tratamiento diferente de los derechos constitucionales. Lorenzetti también cuestionó la premisa de que la presencia en redes sociales implica renunciar a la privacidad. Después de considerar los derechos constitucionales en juego, la Corte decidió hacer lugar al planteo y ordenó a las plataformas que informen la identidad de los titulares de las cuentas implicadas, así como cualquier dato adicional que facilite su identificación.