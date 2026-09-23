Gomería Altamirano inauguró un punto de venta de neumáticos Michelin en Río Cuarto

FOTO: La inauguración contó con la presencia de la CEO de Michelin y del dueño de Gomería Altamirano.

Gomería Altamirano y Michelin inauguraron este miércoles un nuevo Truck Center en la ciudad de Río Cuarto, un hito comercial diseñado para brindar asistencia integral al transporte y a los automovilistas de la región productiva del sur de Córdoba y provincias vecinas.

El encuentro contó con la presencia de la CEO de Michelin en Argentina, Eliana Banchik, y del titular de la tradicional firma local, Mario Altamirano, quienes celebraron la concreción de este proyecto.

Este centro de servicios apunta a potenciar la eficiencia del sector productivo a través de neumáticos de alta tecnología y asesoramiento técnico especializado.

En diálogo con Cadena 3, Eliana Banchik destacó que la apertura representa un paso fundamental para la marca en la provincia y detalló que el predio se suma a los cerca de 30 Truck Centers distribuidos en el país.

La ejecutiva valoró la trayectoria y el profesionalismo de la empresa familiar cordobesa, resaltando que la infraestructura ofrece servicios diferenciales, que incluyen amortiguación y mecánica ligera para optimizar costos operativos.

Asimismo, Banchik recordó su vínculo con Córdoba, provincia en la que inició su carrera dentro de la compañía hace 27 años atendiendo líneas telefónicas.

Por su parte, Mario Altamirano, en diálogo con Cadena 3, calificó la jornada como la concreción de un "sueño cumplido" y la materialización de un viejo anhelo comercial, que comenzó a gestarse a través de su hijo Pablo.

En su emotiva intervención, el empresario rindió homenaje a su padre Alfredo, fundador de la firma, y a su madre, recientemente fallecida a los 105 años, a quien recordó por enseñarle a perseguir las metas con perseverancia.

Además, celebró la continuidad del negocio con la consolidación de la tercera generación familiar al frente de la conducción.

El titular de la firma repasó la proyección territorial del emprendimiento, cuya base operativa central permanece en Río Cuarto, pero extiende su presencia mediante sucursales en La Pampa, Córdoba Capital y convenios estratégicos en la provincia de Buenos Aires.

En materia de impacto social y económico, Altamirano precisó que la compañía genera empleo directo para entre 70 y 80 personas e involucra a unas 150 familias de forma indirecta.

Esta estructura consolida al grupo como una referencia clave para el desarrollo del centro y sur del país.

Finalmente, ambos directivos coincidieron en que esta alianza se fundamenta en valores compartidos de calidad, profesionalismo, seguridad y constante innovación.

Banchik reafirmó el compromiso de Michelin de continuar ofreciendo soluciones orientadas al rendimiento de los componentes y al ahorro de combustible en el transporte.

En tanto, Altamirano concluyó renovando la premisa de seguir avanzando y mirando hacia adelante junto a la comunidad cordobesa.

Informe de Víctor Rapetti.