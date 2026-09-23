Nigel Farage reclama más fuerzas militares británicas en Malvinas tras discurso de Milei

Buenos Aires, 23 septiembre (NA) -- El legislador británico Nigel Farage, creador e impulsor del Brexit, aseguró este miércoles que su país debe "fortalecer" la presencia militar en las Islas Malvinas, de modo tal que sea "demasiado costoso" para la Argentina insistir con su reclamo para recuperar la soberanía del archipiélago.

Farage hizo este pedido a través de su cuenta en la red social X, poco después del discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea de la ONU, en Nueva York, donde reiteró su postura de prohibir la explotación ilegal de hidrocarburos en las islas y sus inmediaciones, como así también sancionar a las empresas que participen en dichas actividades.

"Debemos fortalecer la guarnición en las Malvinas para hacer que sea demasiado costoso para Argentina siquiera considerar una intervención militar. Ahora, es la hora de actuar", escribió Farage, conocido por su acérrima defensa del nacionalismo británico, su postura contraria a la inmigración y por ser uno de los aliados del presidente estadounidense, Donald Trump.

El legislador, líder del partido Reform UK e impulsor de la salida de su país de la Unión Europea (UE), que se concretó a fines de enero de 2020, afronta actualmente diversas causas por presuntos casos de corrupción.