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Nigel Farage reclama más fuerzas militares británicas en Malvinas tras discurso de Milei

El legislador británico Nigel Farage instó a reforzar la presencia militar en Malvinas, tras el discurso del presidente Javier Milei en la ONU, donde se opuso a la explotación ilegal de hidrocarburos.

23/09/2026 | 22:15Redacción Cadena 3

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Farage, un aliado de Trump.

FOTO: Farage, un aliado de Trump.

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Buenos Aires, 23 septiembre (NA) -- El legislador británico Nigel Farage, creador e impulsor del Brexit, aseguró este miércoles que su país debe "fortalecer" la presencia militar en las Islas Malvinas, de modo tal que sea "demasiado costoso" para la Argentina insistir con su reclamo para recuperar la soberanía del archipiélago.

Farage hizo este pedido a través de su cuenta en la red social X, poco después del discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea de la ONU, en Nueva York, donde reiteró su postura de prohibir la explotación ilegal de hidrocarburos en las islas y sus inmediaciones, como así también sancionar a las empresas que participen en dichas actividades.

"Debemos fortalecer la guarnición en las Malvinas para hacer que sea demasiado costoso para Argentina siquiera considerar una intervención militar. Ahora, es la hora de actuar", escribió Farage, conocido por su acérrima defensa del nacionalismo británico, su postura contraria a la inmigración y por ser uno de los aliados del presidente estadounidense, Donald Trump.

El legislador, líder del partido Reform UK e impulsor de la salida de su país de la Unión Europea (UE), que se concretó a fines de enero de 2020, afronta actualmente diversas causas por presuntos casos de corrupción.

Lectura rápida

¿Quién es Nigel Farage?
Es un legislador británico, creador del Brexit y líder del partido Reform UK.

¿Qué pidió Farage?
Solicitó un refuerzo militar en las Islas Malvinas para disuadir a Argentina de reclamar soberanía.

¿Cuándo hizo este pedido?
El 23 de septiembre de 2026, tras el discurso de Javier Milei en la ONU.

¿Qué dijo Milei en la ONU?
Reiteró su postura de prohibir la explotación ilegal de hidrocarburos en las Malvinas y sancionar a las empresas involucradas.

¿Qué antecedentes tiene Farage?
Es conocido por su nacionalismo británico y su oposición a la inmigración, y fue aliado de Donald Trump.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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