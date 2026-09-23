Delcy Rodríguez asegura que Venezuela tendrá elecciones "en el momento correcto"

Buenos Aires, 23 septiembre (NA) -- La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirigió este miércoles a la Asamblea General de la ONU y afirmó que habrá elecciones en su país "en el momento correcto". Durante su discurso, también prometió una transición ordenada hacia una "democracia plena".

A pesar de no establecer una fecha concreta para los comicios, Rodríguez enfatizó que "una elección debe ser una solución, no un generador de conflictos irreconciliables".

La mandataria anticipó que las elecciones en Venezuela se realizarán "en el momento correcto" y garantizó que en los mismos "se garantizarán condiciones reales de participación para todas las fuerzas políticas".

En su intervención, Rodríguez subrayó que "las transiciones democráticas más sólidas no nacieron de la ruptura" y abogó por una "reforma jurídica ordenada" liderada por las instituciones, con el objetivo de iniciar en Venezuela "un nuevo tiempo político".

El anuncio de la presidenta se produjo pocos días después de su encuentro con Donald Trump, quien ha sido uno de sus principales apoyos tras la detención del exmandatario Nicolás Maduro, actualmente en prisión en Nueva York por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

Desde entonces, Rodríguez, quien ocupaba el cargo de vicepresidenta del depuesto mandatario, asumió el poder y se convirtió en aliada de Trump, firmando recientemente un convenio para asegurar la explotación y exportación del petróleo venezolano, que calificó como "uno de los más importantes jamás firmados", destacando su contribución a la seguridad energética del hemisferio.

Además, Rodríguez agradeció al presidente Trump por su disposición a establecer relaciones diplomáticas y fomentar la cooperación.