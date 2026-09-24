Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este jueves 24 de septiembre

El clima en Rosario para este jueves 24 de septiembre se presenta con condiciones agradables y temperaturas que oscilarán entre los 12° y 27°. Durante la jornada, se anticipa un cielo con nubes rotas, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo es de broken clouds, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica se sitúa en 14°, mientras que la humedad es del 55%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el norte.

Para el día de hoy, se espera una mínima de 12° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables, lo que contribuirá a un ambiente agradable. La presión atmosférica se encuentra en 1014 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el viernes 25 de septiembre la temperatura mínima será de 16° y la máxima de 30°, con cielo nuevamente cubierto de nubes rotas. El sábado 26 se espera una mínima de 16° y una máxima de 30°, manteniendo las mismas condiciones. Para el domingo 27, la mínima ascenderá a 19° y la máxima será de 26°, con cielo nublado. Finalmente, el lunes 28 se prevé un aumento en la temperatura, con una mínima de 19° y una máxima de 32°, bajo un cielo despejado.