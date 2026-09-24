Descubrimiento revolucionario en el laboratorio de biología de Anthropic

Anthropic confirmó la semana pasada que opera un laboratorio de biología en el área de la Bahía, donde utiliza sus modelos de IA para llevar a cabo experimentos físicos. Esta semana, la empresa de IA anunció que este laboratorio ya ha realizado un descubrimiento que consideran significativo: un nuevo "sistema" enzimático que posee ciertas "propiedades que recuerdan a CRISPR", según lo describe Anthropic.

El CRISPR es un sistema inmunológico natural que utilizan las bacterias para combatir virus y se ha convertido en una tecnología de edición genética ampliamente utilizada por los investigadores.

En esencia, lo que Anthropic afirma haber encontrado es un sistema enzimático previamente desconocido oculto en el ADN de los bacteriófagos, que son virus que infectan y se replican dentro de las bacterias. Los investigadores de Anthropic sostienen que este sistema se comporta de manera similar al CRISPR en el sentido de que puede "realizar operaciones como cortar, copiar y pegar ADN".

La comunidad investigadora deberá validar cuán grande o nuevo es este descubrimiento. El CEO de Anthropic, Dario Amodei, reconoció que el hallazgo se basó en el trabajo de otros y que un equipo de Stanford había descubierto previamente un sistema "que es en algunos aspectos similar al que encontró Claude", escribió en X.

Sin embargo, Amodei y Anthropic no solo enfatizan el descubrimiento. También destacan que fue encontrado "principalmente, aunque no exclusivamente, por Claude", escribió el CEO.

Por un lado, esto es asombroso. Este laboratorio solo se estableció esta primavera (aunque Anthropic se negó a especificar cuántos meses ha estado abierto). Un descubrimiento en tan solo unos meses sería un trabajo suficientemente rápido, pero el equipo señaló que en realidad solo tomó a Claude 21 horas de esfuerzo concentrado. Claude buscó a través de datos utilizando aproximadamente 950 agentes que procesaron 210 millones de tokens.

Aún así, la revelación de que Anthropic ha estado llevando a cabo experimentos biológicos llega justo después de que los CEOs de IA, incluidos Amodei, admitieran públicamente que los modelos se han vuelto tan capaces y potencialmente peligrosos que la industria debe desacelerar y desarrollar procedimientos de prueba de seguridad. Esto ocurre tras declaraciones de algunos de sus empleados que advirtieron que "hay un riesgo de que la IA podría matarnos a todos".

Amodei ha expresado que uno de sus mayores temores es que la IA pueda ser utilizada para el bioterrorismo. Pero también cree que la IA curará la mayoría de las enfermedades en 5 a 10 años, escribió. Por lo tanto, Anthropic ha decidido claramente que las recompensas valen los riesgos.

Dado esto, quizás la mayor revelación de esta noticia no sea el descubrimiento en sí, sino que en el laboratorio de biología no se ha dejado a Claude actuar libremente. Los experimentos físicos fueron realizados por científicos humanos.

"Nuestro laboratorio, ubicado en el área de la Bahía, se parece a un laboratorio típico de biología molecular. Realizamos investigaciones que involucran solo los niveles más bajos de riesgo biológico (BSL-1 y BSL-2) y no manejamos patógenos que puedan infectar a los humanos. Todo el trabajo de laboratorio es realizado por científicos humanos", detalló Anthropic.

También es cierto que la investigación biológica impulsada por IA no es exclusiva de Anthropic. Investigadores de Stanford publicaron recientemente un artículo sobre el trabajo que están realizando con LLMs y CRISPR. Investigadores de UC San Francisco utilizaron IA para diseñar enzimas desde cero. Google lanzó su primera herramienta de investigación biológica impulsada por IA, AlphaFold, en 2020. Por lo tanto, la IA ha llegado claramente a la investigación biológica más allá de los laboratorios de IA que la persiguen por sí mismos.

No obstante, Amodei no ha descartado un laboratorio de biología completamente automatizado en el futuro. "Eventualmente, puede que incluso sea posible que Claude realice de manera segura los experimentos controlando de forma autónoma el equipo de laboratorio, con las salvaguardias apropiadas en su lugar, pero no estamos haciendo eso hoy", afirmó.