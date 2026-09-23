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El nuevo destino del "Papu" Gómez: un club en Emiratos Árabes tras la sanción por doping

El mediocampista argentino se unirá al Forte Virtus FC de Dubái, marcando su regreso al fútbol tras dos años de sanción por doping.

23/09/2026 | 20:16Redacción Cadena 3

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FOTO: El "Papu" Gómez deja el fútbol italiano.

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Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) – El mediocampista argentino Alejandro "Papu" Gómez comenzará una nueva etapa en su carrera, dejando atrás 17 años en el fútbol europeo para unirse al Forte Virtus FC, un club de los Emiratos Árabes Unidos.

El Forte Virtus FC, fundado hace seis años y ubicado en Dubái, actualmente compite en la segunda división del fútbol emiratí, categoría que se estableció en 2019.

Este movimiento representa un regreso a la actividad para el jugador, quien estuvo fuera de la competencia durante dos años debido a una sanción por doping que se hizo pública en octubre de 2023. Así, Gómez dejará Europa por primera vez desde 2009 y vivirá su primera experiencia en Medio Oriente.

Después de su sanción, el jugador tuvo un breve regreso a Italia en noviembre del año pasado, aunque no fue el más exitoso. En su paso por el Padova, equipo de la segunda categoría italiana, comenzó como suplente, pero rápidamente se consolidó como titular y llegó a ser capitán del equipo. Sin embargo, una lesión en el tobillo lo llevó a una intervención quirúrgica que detuvo su participación.

Cinco meses después de la operación y sin haber vuelto a jugar de manera profesional, Gómez ha decidido rescindir su contrato con el club italiano y unirse al Forte Virtus, donde firmará un contrato que se extenderá hasta mediados del próximo año.

Este será el cuarto club del mediocampista desde la obtención del Mundial de Qatar 2022, habiendo pasado previamente por Sevilla en España y Monza en Italia, antes de su sanción por doping.

Lectura rápida

¿Qué club ha firmado el "Papu" Gómez?
El "Papu" Gómez se unió al Forte Virtus FC de Emiratos Árabes Unidos.

¿Cuánto tiempo estuvo inactivo por doping?
El jugador estuvo dos años sin competir debido a una sanción por doping.

¿Dónde comenzó su carrera?
El "Papu" Gómez inició su carrera en Arsenal de Sarandí.

¿Qué logró en su regreso a Italia?
En Italia, logró ser titular y capitán del Padova antes de sufrir una lesión.

¿Cuándo fue su operación?
La operación del "Papu" Gómez se realizó cinco meses antes de su fichaje por el Forte Virtus.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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