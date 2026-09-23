Con aforo reducido, Argentina - Bolivia ya vendió 25 mil de las 30 mil localidades

Por Gabriel Rodríguez

La venta de entradas para el partido entre Argentina y Bolivia del próximo día 30 del corriente mes en el Mario Kempes, sigue a buen ritmo pese a varios contratiempos como la reducción del aforo a la mitad de la capacidad del estadio, el alto valor de los boletos y el hecho de que no esté Lionel Messi.

Para pasar en claro, en Córdoba se pusieron a la venta 30 mil localidades de las 57 mil que permite el estadio mundialista, y del total de las habilitaciones se expendieron 25 mil.

La popular Willington es la cabecera habilitada y ya se encuentra agotada, con un valor de 90 mil pesos. La platea Gasparini baja tiene un costo de 140 mil y la Ardiles en su totalidad, 170 mil.

Es decir que tras la sanción de FIFA, no se utilizará la popular Artime y la platea Gasparini alta .

Luego de la reunión de los organismos de seguridad del Gobierno de Córdoba, se está trabajando en la alternativa de cubrir parte del aforo reducido con instituciones deportivas.

¿CUÁNDO LLEGARÁ ARGENTINA A CÓRDOBA?

El seleccionado nacional arribará el martes 29 por la tarde, luego del entrenamiento en el predio de Ezeiza.

¿EN QUÉ HOTEL CONCENTRARÁ?

En el Quórum Córdoba Hotel, ubicado en Avenida La Voz del Interior 7000, a cinco minutos del aeropuerto Ambrosio Taravella.

¿A QUÉ HORA JUGARÁ ARGENTINA – BOLIVIA?

A confirmar por la AFA, el partido iría desde las 21.