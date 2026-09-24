Zelenskyy confirma el traslado de prisioneros norcoreanos a Corea del Sur tras meses de negociaciones

SEÚL (AP) — Ucrania envió a dos prisioneros de guerra norcoreanos a Corea del Sur, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ante la Asamblea General de la ONU el miércoles, tras meses de consultas entre Kiev y Seúl después de que los soldados fueron capturados en 2025 en la región rusa de Kursk.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur no confirmó directamente los comentarios de Zelenskyy, pero indicó que estuvo consultando con Kiev y otras partes pertinentes para resolver el asunto de una manera que respete la libre voluntad de los soldados y cumpla con el derecho internacional y los principios humanitarios.

El ministerio señaló en un comunicado que no confirmaría detalles sobre la "situación" de los soldados, "el momento o la ruta de su traslado ni el contenido específico de las consultas" con Ucrania, al calificarlo como un asunto delicado relacionado con la seguridad de los soldados y sus familias.

En su discurso ante la ONU, Zelenskyy afirmó que Ucrania trasladó recientemente a los soldados a Corea del Sur, pero no ofreció más detalles sobre el traslado.

"No es fácil capturar vivos a estos tipos", manifestó. "Uno de ellos, cuando se dio cuenta de que iba a ser tomado prisionero, intentó suicidarse y quedó conmocionado de que el destino no le permitiera morir. Así es como crían a la gente en el Norte".

Los soldados estaban entre miles de soldados norcoreanos enviados para apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania. El líder norcoreano Kim Jong Un también ha suministrado a Rusia grandes cantidades de armas, incluidos proyectiles de artillería y misiles balísticos, mientras aprovecha sus vínculos fortalecidos con Moscú para acelerar el desarrollo de sus fuerzas armadas con capacidad nuclear y llevar adelante una política exterior más asertiva, situando a Pyongyang junto a Moscú y Beijing en un frente unido contra Washington.

Corea del Sur, Estados Unidos y sus socios temen que Rusia pueda transferir a cambio tecnologías de alta gama que puedan potenciar los programas nuclear y de misiles norcoreanos.

Tras la captura de los soldados en Kursk en enero de 2025, Corea del Sur instó a Kiev a no enviarlos de regreso a Corea del Norte, donde podrían enfrentar persecución, y dijo que estaba dispuesta a aceptarlos si deseaban reasentarse en el Sur. En algunas entrevistas con medios, los soldados parecieron expresar el deseo de ir a Corea del Sur.

En abril de 2025, Corea del Norte y Rusia confirmaron que sus soldados combatieron juntos para repeler una incursión ucraniana en la región fronteriza rusa de Kursk. Los dos países no han revelado exactamente cuántos soldados norcoreanos fueron desplegados. El servicio de inteligencia surcoreano estimó en abril de 2025 que el Norte había enviado alrededor de 15.000 militares a Rusia desde octubre de 2024 y que unos 2.000 de ellos murieron.

___________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.