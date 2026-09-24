El alarmante aumento del diésel preocupa a los republicanos en la antesala de las elecciones en EE. UU.

El diésel, el combustible esencial para la economía y la agricultura global, ha alcanzado niveles de precios sin precedentes debido a la prolongación del conflicto en Oriente Medio. Esta situación ha generado preocupación entre los candidatos del Partido Republicano en Estados Unidos, quienes están considerando implementar medidas drásticas que, según los economistas, podrían perjudicar aún más a los consumidores.

Republicanos de estados como Iowa y Michigan han solicitado que se detengan las exportaciones de diésel refinado en el país para aumentar el suministro interno. Donald Trump, ex presidente y figura prominente del partido, ha expresado su apoyo a esta medida, aunque su secretario de Energía ha indicado que no se establecerá una "prohibición general". Este año, EE. UU. ha consumido aproximadamente 4,1 millones de barriles de diésel diariamente, con exportaciones de 1,5 millones por día, según datos de S&P Global Energy.

El impacto de este aumento es evidente para quienes utilizan vehículos diésel o generadores de electricidad. El precio del galón de diésel llegó a 6,52 dólares (aproximadamente 1,72 dólares por litro), lo que representa un incremento del 73% desde los 3,77 dólares (99 centavos por litro) que costaba antes del inicio del conflicto con Irán, según la AAA.

Este problema tiene el potencial de afectar a todos los consumidores, lo que podría beneficiar a los demócratas al capitalizar el descontento de los votantes por los altos costos y un conflicto en el extranjero que no goza de popularidad. Joseph Brusuelas, economista en jefe de RSM, afirmó: "El precio del diésel afecta todo lo que requiere transporte en nuestra economía, incluidos los alimentos".

A pesar de que los precios de la gasolina suelen recibir más atención, el diésel ha cobrado relevancia en la actual campaña electoral. Adam Hamilton, un candidato demócrata al Senado en Kansas, ha destacado las preocupaciones de los agricultores sobre su capacidad para subsistir. "Una guerra ha disparado el precio del diésel", comentó Hamilton.

La demócrata Elaine Luria, quien busca un escaño en la Cámara de Representantes en Virginia, también mencionó el impacto del precio del diésel en un evento reciente. "Irán no está más lejos de tener un arma nuclear", advirtió, añadiendo que el conflicto se ha convertido en "una crisis económica en expansión".

Algunos republicanos, como Ashley Hinson, han exigido el fin de la guerra y la prohibición de exportar diésel, argumentando que los ciudadanos de Iowa no deberían pagar el costo de la guerra en la gasolinera o en el supermercado.

La propuesta ha generado divisiones dentro del partido. John Thune, líder de la mayoría en el Senado, ha mostrado apertura a la idea, mientras que Chuck Grassley se ha convertido en su principal defensor. Grassley ha desafiado a sus colegas de estados productores de combustible, señalando que si se puede embargar la venta de chips, también se puede hacer con el diésel.

Trump ha manifestado su apoyo a la medida, aunque el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha señalado que el gobierno está evaluando cómo reducir los precios del diésel. Por su parte, el secretario de Energía, Chris Wright, ha enfatizado que no se está considerando una prohibición total de exportaciones de diésel.

Los precios del diésel han aumentado debido a una combinación de factores. Oriente Medio produce una gran parte del petróleo utilizado para refinar diésel, y el conflicto ha elevado su precio más rápidamente que el de la gasolina desde febrero. El cierre del estrecho de Ormuz durante la guerra ha retirado cerca del 20% del petróleo mundial del mercado, aumentando los precios del diésel, la gasolina y el combustible para aviones.

Aunque parte de ese suministro se ha recuperado, no ha alcanzado los niveles previos a la guerra. Además, los ataques de Ucrania a refinerías en Rusia han retirado entre 800.000 y 1 millón de barriles diarios de diésel del mercado.

Un embargo a las exportaciones podría tener consecuencias negativas. El American Petroleum Institute advirtió que tal medida podría resultar en un aumento de los precios del diésel para la mayoría de los estadounidenses, lo que afectaría tanto a los precios de los alimentos como de los combustibles.

Las refinerías en EE. UU. necesitarían almacenar el excedente de diésel, y si los tanques se llenan, tendrían que reducir la producción, lo que provocaría un aumento en los precios de otros combustibles. Debnil Chowdhury, responsable de combustibles y refinado en S&P Global Energy, enfatizó que no hay una solución sencilla para reparar el daño a la cadena de suministro global de diésel.

Phil Verleger, economista especializado en energía, advirtió que una prohibición de exportaciones podría reducir los precios, pero tendría un costo extremo. "En un par de décadas", pronosticó, "la industria estadounidense de los combustibles fósiles habrá desaparecido".

Riccardi informó desde Denver, y Bussewitz desde Nueva York. John Hanna en Topeka, Kansas, y Sarah Rankin en Virginia Beach, Virginia, contribuyeron a este despacho.