El Partido Autenticidad y Modernidad se impone en las elecciones parlamentarias de Marruecos

CASABLANCA, Marruecos (AP) — El Partido Autenticidad y Modernidad de Marruecos ha logrado obtener el mayor número de escaños en las recientes elecciones parlamentarias, según los resultados provisionales que fueron anunciados a primera hora del jueves por el Ministerio del Interior. Esta noticia marca un cambio significativo en el panorama político del país, donde la Agrupación Nacional de Independientes, actual gobernante, ha experimentado importantes pérdidas.

El Partido Autenticidad y Modernidad ha conseguido un total de 97 de los 395 escaños disponibles en la Cámara de Representantes, la cámara baja del país. Este partido es seguido por los Independientes, que han obtenido 66 escaños, y el Partido Istiqlal, que ha conseguido 65. En un giro notable, el Partido Justicia y Desarrollo, una formación islamista moderada que había logrado apenas 13 representantes en las elecciones de 2021, ha aumentado su representación a 54 escaños.

El Partido Autenticidad y Modernidad y el Partido Istiqlal formaban parte de la coalición mayoritaria que sostenía al gobierno saliente, encabezado por los Independientes. Este partido fue fundado en 2008 por un individuo cercano a la Casa Real y ha emergido como una fuerza política relevante, considerada un contrapeso al Partido Justicia y Desarrollo, que previamente había gobernado durante una década.

Los resultados de estas elecciones podrían redefinir el futuro político de Marruecos, ya que los nuevos escaños otorgados a los partidos reflejan una reconfiguración en las preferencias del electorado.