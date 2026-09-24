Pakistán realiza ataques aéreos en Afganistán tras acusaciones de lanzamiento de drones

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Pakistán anunció en la madrugada del jueves que llevó a cabo ataques aéreos contra 10 objetivos en Afganistán, los cuales, según su versión, se utilizaban para lanzar drones hacia su territorio. Este hecho representa una escalada significativa en los enfrentamientos recientes entre ambos países, lo que pone en riesgo los esfuerzos internacionales de mediación.

En la provincia de Khost, ubicada en el sureste de Afganistán, Mustaghfir Gurbaz, portavoz del gobernador provincial, informó que los ataques aéreos paquistaníes se llevaron a cabo en varias localizaciones, incluso cerca del centro de la región, alrededor de las 3:30 de la madrugada. Sin embargo, no se reportaron víctimas como resultado de estos ataques.

El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, comunicó la ofensiva a través de una publicación en X, luego de que funcionarios revelaran que las fuerzas del Talibán afgano habían disparado ocho drones y atacado puestos fronterizos en Pakistán. Esto sucedió tras la frustración de un intento de infiltración transfronteriza por parte de insurgentes, según lo manifestado por tropas de Islamabad.

El gobierno afgano, por su parte, no ha emitido comentarios al respecto. No obstante, Zabiullah Mujahid, portavoz del ejecutivo afgano, negó que las fuerzas afganas hubieran lanzado ataques con drones contra Pakistán. Estas declaraciones contradictorias se dieron a conocer dos días después de que cazas paquistaníes atacaran en el este de Afganistán, donde Islamabad alegó que se encontraban escondites de milicianos.

La veracidad de las versiones presentadas no ha podido ser verificada de manera independiente. Esta escalada de tensiones podría obstaculizar los esfuerzos de mediación de países como China, Turquía, Qatar y Arabia Saudí, que buscan alcanzar una paz duradera entre Kabul e Islamabad.

Pakistán ha acusado de forma reiterada al gobierno del Talibán afgano de permitir que insurgentes operen desde su territorio y lancen ataques al otro lado de la frontera. Esta acusación ha sido negada por Kabul.

"En lugar de desmantelar estas redes y tomar medidas creíbles y verificables contra quienes utilizan suelo afgano para perpetrar terrorismo contra Pakistán, el régimen talibán afgano ha optado por agravar la situación mediante operaciones hostiles con drones contra Pakistán", comentó Tarar.

El ministro añadió: "Los ataques fueron deliberados, precisos, calibrados y proporcionales y se limitaron estrictamente a objetivos militares identificados vinculados directamente a los intentos de ataques contra Pakistán".

Los funcionarios paquistaníes afirmaron que el miércoles, las fuerzas de seguridad neutralizaron ocho drones rudimentarios que presuntamente habían sido lanzados por los talibanes antes de que pudieran ingresar a la ciudad noroccidental de Kohat y a la localidad fronteriza de Torkham. Además, se reportó que fuerzas afganas dispararon morteros y otras armas pesadas contra puestos fronterizos paquistaníes, a lo que las fuerzas de Pakistán respondieron con fuego de artillería.

Cuatro funcionarios, que pidieron permanecer en el anonimato, afirmaron que no estaban autorizados a informar sobre los recientes incidentes. Según el Ministerio de Información de Pakistán, en los ataques aéreos del lunes, se reportó la muerte de 28 insurgentes, mientras que las autoridades afganas informaron sobre al menos tres civiles muertos y cuatro heridos. La misión de Naciones Unidas en Afganistán confirmó las víctimas civiles, y Kabul presentó una protesta formal por el ataque.

En un aparte de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, expresó su preocupación por la presencia de más de dos docenas de grupos insurgentes antipaquistaníes en Afganistán.

Las operaciones aéreas de Islamabad del lunes se produjeron tras un tiroteo con insurgentes en Hangu, un distrito en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa cercano a la frontera afgana, que resultó en la muerte de seis efectivos de las fuerzas de seguridad locales. Días antes, un atacante suicida atacó una mezquita en un complejo policial en la ciudad de Kohat.

Posteriormente, ocho hombres armados irrumpieron en el complejo, lo que desencadenó un tiroteo que duró 20 horas y dejó al menos 21 muertos, la mayoría agentes de policía. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de estos ataques.

Las autoridades paquistaníes han culpado de la violencia al Talibán paquistaní y a grupos insurgentes aliados. Esta milicia, conocida formalmente como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP, ha intensificado sus ataques contra las fuerzas de seguridad de Pakistán, impulsada por el regreso del Talibán afgano al poder en Kabul en 2021.