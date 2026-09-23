Paraguay se impone a Chile y avanza a la final de los Juegos Suramericanos ante Argentina

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- La selección chilena Sub 19 quedó eliminada de la final del fútbol masculino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras perder 1-0 frente a Paraguay en la segunda semifinal, que se llevó a cabo en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

El encuentro se caracterizó por una intensa paridad y un enfoque táctico cauteloso, lo que hacía prever que el desenlace se definiría en una tanda de penaltis, ya que los primeros noventa minutos finalizaron sin goles.

Sin embargo, en el tiempo de descuento, el delantero de 19 años de Olimpia, Milan Freyres, aprovechó una jugada colectiva que comenzó con un centro atrás y una serie de rebotes en el área chilena para marcar el único gol del partido. Esta anotación en los últimos instantes permitió a la Albirroja asegurar su lugar en la final por la medalla de oro.

En la primera semifinal, la selección argentina, bajo la dirección de Diego Placente, también se clasificó para la final tras vencer a Perú por 1-0, gracias a un gol de Santiago Espíndola.

De este modo, Argentina y Paraguay se preparan para reeditar el enfrentamiento inicial del Grupo A, donde el conjunto guaraní había ganado previamente por 2-1.

La gran final por la medalla dorada entre el anfitrión Argentina y Paraguay se disputará este viernes 25 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Marcelo Bielsa, donde el equipo local buscará sumar una nueva medalla al medallero general.

Por su parte, La Roja deberá recuperarse de esta derrota para enfrentar el partido por el tercer puesto y la medalla de bronce contra Perú, programado para el mismo viernes a las 10:00 horas.