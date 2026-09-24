Clima en Salta: cómo estará el tiempo este jueves 24 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky, la temperatura actual es de 11°, con una sensación térmica de 11°. La humedad se encuentra en un 68%, la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste y la presión atmosférica es de 1015 hPa.

El clima hoy jueves 24 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 30°. Las condiciones serán mayormente soleadas, con un cielo despejado durante todo el día. La humedad se mantendrá en un 68%, lo que podría generar una sensación de calor moderada. El viento, aunque ligero, contribuirá a la frescura matutina, soplando a 2 m/s desde el oeste. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con temperaturas en ascenso. El viernes 25 de septiembre, la mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 35°, con cielo despejado. El sábado 26, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 35°, manteniendo las condiciones de cielo despejado. Para el domingo 27, se anticipa una mínima de 21° y una máxima de 36°, también con cielo despejado. Sin embargo, el lunes 28 de septiembre, se espera un cambio en las condiciones climáticas, con una mínima de 20° y una máxima de 35°, y la posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el martes 29, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 22°, con lluvias de alta intensidad.