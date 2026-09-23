Kicillof se reunió con el alcalde de Nueva York y Pedro Sánchez: qué dijo sobre Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este miércoles de un desayuno de trabajo en la residencia oficial del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y otros dirigentes internacionales que viajaron a Estados Unidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El encuentro, denominado “Construyendo una economía para la mayoría”, reunió a referentes de distintos países y estuvo centrado en los desafíos económicos y sociales del escenario internacional. Mamdani abrió la actividad y planteó que los problemas actuales son globales y requieren respuestas conjuntas.

Luego fue el turno de Sánchez, quien planteó la necesidad de construir “una economía para muchos, una democracia para muchos y, si somos lo suficientemente ambiciosos, un futuro para muchos”.

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Gracias @ZohranKMamdani por invitarnos a compartir un encuentro con el presidente del gobierno de España, @sanchezcastejon y representantes de distintos países que participan de la Asamblea General de la ONU.



Para alcanzar un orden internacional basado en la justicia social, la… pic.twitter.com/FASTq03Ym4 — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 23, 2026

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Kicillof cuestionó el “milagro económico” de Milei.

Durante su intervención, Kicillof cuestionó la idea de que Argentina atraviesa un “milagro económico” y sostuvo que el país enfrenta una situación que calificó como una “verdadera catástrofe”.

Según expresó el gobernador, se perdieron miles de empleos, cerraron empresas, cayeron los salarios y empeoró la calidad de vida. Sus declaraciones se dieron un día después de sus reuniones en Nueva York con empresarios, inversores y representantes de fondos vinculados a distintos sectores de la economía.

Kicillof también afirmó que Argentina tiene oportunidades en el actual escenario internacional, pero cuestionó al Gobierno de Javier Milei por lo que definió como un “plan de subordinación a las grandes potencias”.

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En ese marco, propuso construir un orden internacional basado, según sus palabras, en la justicia social, la soberanía de los países y una mayor igualdad.

La actividad con Mamdani y Sánchez se sumó a la agenda que Kicillof desarrolla en Nueva York durante su gira por Estados Unidos. El martes mantuvo reuniones con representantes de fondos de inversión y de empresas interesadas en sectores como energía, minería, petróleo y gas, biotecnología, comercialización de granos y servicios tecnológicos.

Por la tarde, el gobernador tiene previsto participar de una conferencia pública en la Universidad de Columbia, organizada por su Instituto de Estudios Latinoamericanos. Allí abordará las transformaciones económicas y políticas de Argentina y América Latina, además de las tensiones geopolíticas y la fragmentación económica internacional.

La agenda de Kicillof en Nueva York se desarrolla en paralelo a la participación del presidente Javier Milei en la Asamblea General de la ONU.

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