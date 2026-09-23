En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Kicillof se reunió con el alcalde de Nueva York y Pedro Sánchez: qué dijo sobre Milei

El gobernador bonaerense participó de un desayuno con dirigentes internacionales en la residencia del alcalde neoyorquino. Cuestionó el rumbo económico del presidente argentino.

23/09/2026 | 13:55Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Mamdani y Axel Kicillof en Nueva York.

FOTO: Mamdani y Axel Kicillof en Nueva York.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este miércoles de un desayuno de trabajo en la residencia oficial del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y otros dirigentes internacionales que viajaron a Estados Unidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El encuentro, denominado “Construyendo una economía para la mayoría”, reunió a referentes de distintos países y estuvo centrado en los desafíos económicos y sociales del escenario internacional. Mamdani abrió la actividad y planteó que los problemas actuales son globales y requieren respuestas conjuntas.

Luego fue el turno de Sánchez, quien planteó la necesidad de construir “una economía para muchos, una democracia para muchos y, si somos lo suficientemente ambiciosos, un futuro para muchos”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Kicillof cuestionó el “milagro económico” de Milei.

Durante su intervención, Kicillof cuestionó la idea de que Argentina atraviesa un “milagro económico” y sostuvo que el país enfrenta una situación que calificó como una “verdadera catástrofe”.

Según expresó el gobernador, se perdieron miles de empleos, cerraron empresas, cayeron los salarios y empeoró la calidad de vida. Sus declaraciones se dieron un día después de sus reuniones en Nueva York con empresarios, inversores y representantes de fondos vinculados a distintos sectores de la economía.

Kicillof también afirmó que Argentina tiene oportunidades en el actual escenario internacional, pero cuestionó al Gobierno de Javier Milei por lo que definió como un “plan de subordinación a las grandes potencias”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese marco, propuso construir un orden internacional basado, según sus palabras, en la justicia social, la soberanía de los países y una mayor igualdad.

La actividad con Mamdani y Sánchez se sumó a la agenda que Kicillof desarrolla en Nueva York durante su gira por Estados Unidos. El martes mantuvo reuniones con representantes de fondos de inversión y de empresas interesadas en sectores como energía, minería, petróleo y gas, biotecnología, comercialización de granos y servicios tecnológicos.

Por la tarde, el gobernador tiene previsto participar de una conferencia pública en la Universidad de Columbia, organizada por su Instituto de Estudios Latinoamericanos. Allí abordará las transformaciones económicas y políticas de Argentina y América Latina, además de las tensiones geopolíticas y la fragmentación económica internacional.

La agenda de Kicillof en Nueva York se desarrolla en paralelo a la participación del presidente Javier Milei en la Asamblea General de la ONU.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién participó del desayuno de trabajo en Nueva York?
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

¿Cuál fue el tema central del encuentro?
Se centró en los desafíos económicos y sociales del escenario internacional.

¿Qué crítica hizo Kicillof sobre la situación económica de Argentina?
Cuestionó la idea de un “milagro económico” y describió la situación como una “verdadera catástrofe”.

¿Qué actividades realizó Kicillof en Nueva York?
Mantuvo reuniones con empresarios e inversores y participará en una conferencia en la Universidad de Columbia.

¿Cómo se relaciona la agenda de Kicillof con la de Milei?
La agenda de Kicillof se desarrolla en paralelo a la participación del presidente Javier Milei en la Asamblea General de la ONU.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf