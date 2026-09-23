Milei prometió en la ONU no regular la IA: "Argentina se ubicará en la vanguardia de la libertad"
El Presidente destacó los recursos y el talento del país para desarrollar la tecnología y anticipó beneficios fiscales para empresas que operen con agentes de inteligencia artificial.
23/09/2026 | 12:59Redacción Cadena 3
FOTO: Milei en la Asamblea General de la ONU. (Foto: NA)
El presidente Javier Milei destacó el potencial de Argentina para desarrollar inteligencia artificial y aseguró ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el país buscará posicionarse como un polo competitivo para esa tecnología.
"La Argentina se ubicará en la vanguardia de la libertad", afirmó el mandatario durante su discurso en Nueva York, en el que dedicó parte de su exposición al desarrollo de la inteligencia artificial y a su impacto geopolítico.
/Inicio Código Embebido/
Asamblea General. Grabois cruzó a Milei por su discurso en la ONU: "Le vamos a entregar la soberanía a la tecnocracia"
El dirigente social cuestionó el discurso del Presidente ante Naciones Unidas y apuntó contra su planteo sobre inteligencia artificial, energía y minerales críticos.
/Fin Código Embebido/
Milei destacó los recursos de Argentina para la IA
El Presidente sostuvo que el país cuenta con recursos que pueden permitirle participar en distintas etapas de la cadena de valor vinculada con la inteligencia artificial.
"Tenemos los minerales críticos, la energía, el talento y la capacidad para competir en cada eslabón de esa cadena de valor", afirmó.
En esa línea, planteó que la Argentina busca convertirse en "el lugar más competitivo del mundo para desarrollarla", con un marco jurídico que, según señaló, acompañe ese objetivo.
Además, de acuerdo con lo informado por Noticias Argentinas, Milei anticipó que habrá beneficios fiscales destinados a empresas que operen con agentes de inteligencia artificial.
/Inicio Código Embebido/
Cumbre en Nueva York. Milei fulminó a la ONU: "Es una organización inútil, que miró para otro lado con la causa Malvinas"
El Presidente cuestionó el funcionamiento de Naciones Unidas por la falta de cumplimiento de sus resoluciones y reclamó al gobierno británico retomar las negociaciones por la soberanía de las islas.
/Fin Código Embebido/
El mensaje de Milei sobre el liderazgo tecnológico
Milei también planteó que el desarrollo de la inteligencia artificial tiene una dimensión geopolítica.
"La inteligencia artificial no es un asunto geopolíticamente neutral", afirmó el mandatario, quien sostuvo que Occidente debería liderar el desarrollo de esta tecnología.
Según explicó, ese liderazgo debería garantizar que la evolución de la IA sea compatible con valores que definió como fundamentales para su administración: "el respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada, y la noción de dignidad humana".
El planteo formó parte de un discurso en el que Milei también abordó la política exterior argentina, el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y el potencial energético de Vaca Muerta.
Lectura rápida
¿Qué destacó Javier Milei en la ONU?
El presidente Javier Milei destacó el potencial de Argentina para desarrollar inteligencia artificial.
¿Dónde realizó su discurso?
El discurso se llevó a cabo en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
¿Qué recursos mencionó Milei para la IA?
Mencionó minerales críticos, energía, talento y capacidad para competir en la cadena de valor de la inteligencia artificial.
¿Qué beneficios anunció para empresas de IA?
Anunció beneficios fiscales para empresas que operen con agentes de inteligencia artificial.
¿Qué valores mencionó Milei para el liderazgo en IA?
Mencionó valores como "el respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada, y la noción de dignidad humana".