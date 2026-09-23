Qué le pasó al actor Carlos Mata

El actor y cantante venezolano Carlos Mata reapareció en sus redes sociales con un video grabado desde la habitación del centro de salud donde permanece internado, con el objetivo de llevar tranquilidad a sus seguidores tras haber sido sometido a una cirugía de columna cervical.

El artista de 74 años explicó que la intervención quirúrgica se concretó el pasado 3 de septiembre debido al severo desgaste que presentaba en esa zona del cuerpo.

"Estoy próximo a someterme a una cirugía de la columna cervical, ya que prácticamente no tengo discos en esa zona y es necesario atenderlo", había anticipado semanas atrás a su público para ponerlo al tanto de su situación médica.

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??El actor Carlos Mata reveló que fue operado de la columna y contó cómo avanza su recuperación. pic.twitter.com/q9u49IvV5T — Vía País (@ViaBsAscomar) September 22, 2026

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A través de su cuenta oficial de Instagram, Mata compartió imágenes de su evolución y dedicó unas palabras de gratitud a quienes se preocuparon por su estado: "Mi gente amada, mucho tiempo desconectado, pero con ustedes siempre en mi corazón. Paso solo unos minutos para ponerles al día. Vamos bien, poco a poco. Les iré contando. Gracias por su apoyo, cariño y oraciones. Los he sentido conmigo. Todo va en rumbo a una pronta recuperación".

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Antes de ingresar al quirófano, el protagonista de emblemáticas telenovelas aprovechó para cruzar enfáticamente los rumores sobre su presunto fallecimiento que circularon en plataformas digitales.

"Me han matado varias veces a lo largo de los años. En las redes hay personas que se dedican a inventar noticias para llamar la atención. A mí no me afecta, pero a mi familia sí le da un susto innecesario", remarcó con ironía.

Finalmente, concluyó con su habitual sentido del humor para desmentir las versiones alarmistas: "El día que yo muera se los informaré personalmente; les saldré a medianoche y les daré la noticia con voz de ultratumba. Así que, a la gente de buena voluntad, les confieso que no estoy muerto".

Se espera que en los próximos días continúe con su proceso de rehabilitación antes de recibir el alta médica.