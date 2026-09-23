Qué le pasó al actor Carlos Mata
El galán de telenovelas se filmó desde la clínica tras ser operado de la columna. Llevó tranquilidad a sus seguidores y cruzó con humor las noticias falsas sobre su estado de salud.
23/09/2026 | 10:17Redacción Cadena 3
FOTO: Captura de video.
El actor y cantante venezolano Carlos Mata reapareció en sus redes sociales con un video grabado desde la habitación del centro de salud donde permanece internado, con el objetivo de llevar tranquilidad a sus seguidores tras haber sido sometido a una cirugía de columna cervical.
El artista de 74 años explicó que la intervención quirúrgica se concretó el pasado 3 de septiembre debido al severo desgaste que presentaba en esa zona del cuerpo.
"Estoy próximo a someterme a una cirugía de la columna cervical, ya que prácticamente no tengo discos en esa zona y es necesario atenderlo", había anticipado semanas atrás a su público para ponerlo al tanto de su situación médica.
/Inicio Código Embebido/
??El actor Carlos Mata reveló que fue operado de la columna y contó cómo avanza su recuperación. pic.twitter.com/q9u49IvV5T— Vía País (@ViaBsAscomar) September 22, 2026
/Fin Código Embebido/
A través de su cuenta oficial de Instagram, Mata compartió imágenes de su evolución y dedicó unas palabras de gratitud a quienes se preocuparon por su estado: "Mi gente amada, mucho tiempo desconectado, pero con ustedes siempre en mi corazón. Paso solo unos minutos para ponerles al día. Vamos bien, poco a poco. Les iré contando. Gracias por su apoyo, cariño y oraciones. Los he sentido conmigo. Todo va en rumbo a una pronta recuperación".
/Inicio Código Embebido/
Viral en redes. Pidió pizza, fainá y cerveza en una histórica pizzería porteña y se viralizó el ticket: cuánto pagó
Una clienta compartió en Google Maps el comprobante de su visita al local de avenida Corrientes. La pizza representó la mayor parte del gasto y la bebida fue el segundo producto más caro.
/Fin Código Embebido/
Antes de ingresar al quirófano, el protagonista de emblemáticas telenovelas aprovechó para cruzar enfáticamente los rumores sobre su presunto fallecimiento que circularon en plataformas digitales.
"Me han matado varias veces a lo largo de los años. En las redes hay personas que se dedican a inventar noticias para llamar la atención. A mí no me afecta, pero a mi familia sí le da un susto innecesario", remarcó con ironía.
Finalmente, concluyó con su habitual sentido del humor para desmentir las versiones alarmistas: "El día que yo muera se los informaré personalmente; les saldré a medianoche y les daré la noticia con voz de ultratumba. Así que, a la gente de buena voluntad, les confieso que no estoy muerto".
Se espera que en los próximos días continúe con su proceso de rehabilitación antes de recibir el alta médica.
Lectura rápida
¿Quién reapareció en redes sociales? Carlos Mata reapareció en sus redes sociales.
¿Cuándo fue la cirugía? La cirugía de Carlos Mata se realizó el 3 de septiembre.
¿Qué tipo de cirugía tuvo? Carlos Mata fue sometido a una cirugía de columna cervical.
¿Dónde compartió su evolución? Compartió su evolución a través de su cuenta oficial de Instagram.
¿Qué dijo sobre los rumores de su fallecimiento? Desmintió los rumores diciendo: "Me han matado varias veces a lo largo de los años".