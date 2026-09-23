Rubio confirma la invitación a Putin para el G20 en Miami este diciembre

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha sido invitado a participar en la cumbre del G20 que se llevará a cabo en Miami, Florida, en diciembre próximo.

Hemos invitado al presidente Putin al G20. Creemos que es una oportunidad para que interactúe no solo con el presidente (Donald Trump), sino también con otros líderes mundiales. Esperamos que acepte la invitación”, expresó Rubio a un grupo de periodistas durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, según reportó la cadena CNN y recogió Noticias Argentinas.

De aceptar la invitación, sería la primera vez que asiste a la cumbre en persona desde 2019, antes de que Rusia iniciara su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

Si surge otra oportunidad para que se reúnan y existe un propósito detrás del encuentro, sería algo positivo”, añadió Rubio en referencia a una posible reunión entre Putin y el presidente estadounidense, Donald Trump.