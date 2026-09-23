El sub-19 argentino golpeó a Perú sobre el cierre y clasificó a la final de los Suramericanos
Fue 1-0 en el Coloso Marcelo Bielsa, con gol de Santiago Espíndola, futbolista de River, en el epílogo del partido. Joaquín Salas (Talleres) y Ramiro Tulián (Belgrano) fueron titulares. Cobertura de Cadena 3.
23/09/2026 | 15:56Redacción Cadena 3
FOTO: El seleccionado albiceleste irá por el oro (Foto: @Argentina)
La selección argentina sub-19 se impuso este miércoles por 1-0 ante Perú y avanzó a la final de los Juegos Suramericanos.
El equipo nacional consiguió el triunfo sobre el cierre del partido disputado en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario ante una multitud.
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Cuando el encuentro parecía encaminarse al empate, Santiago Espíndola, joya de River, apareció en el epílogo para marcar el único gol del partido y darle a Argentina el pasaje a la definición por la medalla de oro.
En el equipo dirigido por la Albiceleste fueron titulares dos futbolistas cordobeses: Joaquín Salas, de Talleres, y Ramiro Tulián, de Belgrano.
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Con la victoria, Argentina aseguró su lugar en la final de los Suramericanos, donde buscará quedarse con la medalla de oro ante el ganador del duelo que protagonizarán Paraguay y Chile.
Lectura rápida
¿Qué logró la selección argentina sub-19?
Se impuso por 1-0 ante Perú y avanzó a la final de los Juegos Suramericanos.
¿Quién marcó el gol del partido?
Santiago Espíndola, jugador de River, fue quien anotó el único gol del encuentro.
¿Dónde se disputó el partido?
El partido se llevó a cabo en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.
¿Cuándo se jugó el partido?
El encuentro se disputó este miércoles.
¿A quién se enfrentará Argentina en la final?
Argentina buscará la medalla de oro ante el ganador del duelo entre Paraguay y Chile.