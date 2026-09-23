El sub-19 argentino golpeó a Perú sobre el cierre y clasificó a la final de los Suramericanos

La selección argentina sub-19 se impuso este miércoles por 1-0 ante Perú y avanzó a la final de los Juegos Suramericanos.

El equipo nacional consiguió el triunfo sobre el cierre del partido disputado en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario ante una multitud.

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Cuando el encuentro parecía encaminarse al empate, Santiago Espíndola, joya de River, apareció en el epílogo para marcar el único gol del partido y darle a Argentina el pasaje a la definición por la medalla de oro.

En el equipo dirigido por la Albiceleste fueron titulares dos futbolistas cordobeses: Joaquín Salas, de Talleres, y Ramiro Tulián, de Belgrano.

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Con la victoria, Argentina aseguró su lugar en la final de los Suramericanos, donde buscará quedarse con la medalla de oro ante el ganador del duelo que protagonizarán Paraguay y Chile.