Briatore envió un mensaje a los hinchas argentinos tras amenazas a Gasly: "Dejará de hablar con todos"

FOTO: Briatore junto a Colapinto en los boxes de Madrid.

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, lanzó una severa advertencia a los seguidores argentinos tras recibir Pierre Gasly amenazas y mensajes hostiles en redes sociales.

Las agresiones ocurrieron luego de un incidente en el Gran Premio de España, donde Franco Colapinto solicitó a través de la radio que el francés le cediera la posición antes de que él fuera llamado a boxes en la penúltima vuelta.

Al llegar a Bakú para el Gran Premio de Azerbaiyán, Gasly denunció públicamente que el acoso virtual ha escalado a niveles inaceptables, afectando incluso a su pareja y familia.

Ante esta situación, Briatore exigió un cambio drástico en la conducta de los hinchas y advirtió sobre posibles sanciones para la prensa y los aficionados si no se modifica esta actitud.

"Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos. Dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina", sentenció el directivo.

El italiano agregó: "Tienen la suerte de contar con un piloto prometedor que está en pleno desarrollo. Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo y respeto". Recalcó que las disputas deben resolverse frente a los rivales y no dentro del equipo.

A pesar de la tensión por la estrategia de neumáticos —donde la escudería esperaba un auto de seguridad que nunca salió—, Briatore destacó el rendimiento del argentino: "Franco hizo una carrera extraordinaria, tanto en la clasificación como en la carrera".

No obstante, el italiano aclaró que las fricciones entre compañeros no son aceptables y que, si el hostigamiento digital persiste, Alpine limitará el acceso mediático del joven piloto para proteger el ambiente institucional de la escudería.