Briatore envió un mensaje a los hinchas argentinos tras amenazas a Gasly: "Dejará de hablar con todos"
El piloto francés Pierre Gasly denunció que el acoso virtual ha llegado a niveles alarmantes, afectando a su familia. Briatore exige un cambio de actitud por parte de los aficionados argentinos.
FOTO: Briatore junto a Colapinto en los boxes de Madrid.
Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, lanzó una severa advertencia a los seguidores argentinos tras recibir Pierre Gasly amenazas y mensajes hostiles en redes sociales.
Las agresiones ocurrieron luego de un incidente en el Gran Premio de España, donde Franco Colapinto solicitó a través de la radio que el francés le cediera la posición antes de que él fuera llamado a boxes en la penúltima vuelta.
Al llegar a Bakú para el Gran Premio de Azerbaiyán, Gasly denunció públicamente que el acoso virtual ha escalado a niveles inaceptables, afectando incluso a su pareja y familia.
Ante esta situación, Briatore exigió un cambio drástico en la conducta de los hinchas y advirtió sobre posibles sanciones para la prensa y los aficionados si no se modifica esta actitud.
"Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos. Dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina", sentenció el directivo.
El italiano agregó: "Tienen la suerte de contar con un piloto prometedor que está en pleno desarrollo. Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo y respeto". Recalcó que las disputas deben resolverse frente a los rivales y no dentro del equipo.
A pesar de la tensión por la estrategia de neumáticos —donde la escudería esperaba un auto de seguridad que nunca salió—, Briatore destacó el rendimiento del argentino: "Franco hizo una carrera extraordinaria, tanto en la clasificación como en la carrera".
No obstante, el italiano aclaró que las fricciones entre compañeros no son aceptables y que, si el hostigamiento digital persiste, Alpine limitará el acceso mediático del joven piloto para proteger el ambiente institucional de la escudería.
Lectura rápida
¿Qué sucedió con Gasly?
Gasly denunció amenazas y acoso en redes sociales que afectaron a su familia.
¿Quién advirtió a los hinchas argentinos?
Flavio Briatore, asesor de Alpine, lanzó la advertencia sobre el comportamiento de los aficionados.
¿Cuándo se produjo el acoso?
El acoso escaló después del Gran Premio de España, tras un incidente en pista.
¿Qué medidas puede tomar Alpine?
Briatore mencionó que podrían restringir el acceso mediático a Gasly si continúan las amenazas.
¿Qué pidió Briatore a los hinchas?
Exigió un cambio de actitud y apoyo respetuoso hacia Gasly, quien es un piloto en desarrollo.
[Fuente: Noticias Argentinas]