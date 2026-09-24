Meta lanza un dispositivo similar a un Tamagotchi para su agente de IA Muse

En un giro inesperado en el mundo de la tecnología, Meta presentó un nuevo dispositivo portátil que recuerda a los famosos Tamagotchis, llamado Muse Charm. Este pequeño gadget está diseñado para brindar a los usuarios una conexión constante con su agente de inteligencia artificial, Muse, que ha captado la atención de muchos desde su lanzamiento.

La revelación del Muse Charm tuvo lugar durante la keynote de Mark Zuckerberg en el evento anual Connect, donde el CEO de Meta destacó que el dispositivo aún no está listo para su comercialización. Sin embargo, prometió que estará disponible para las fiestas en diciembre, tras finalizar la configuración de sus componentes. "Estamos trabajando para que esté listo para las fiestas de diciembre", aseguró Zuckerberg.

El Muse Charm es un dispositivo que se puede llevar en el bolsillo o colgar de un llavero. Tiene una pantalla diminuta que muestra un avatar digital, conocido internamente como Jolly, representando al agente Muse. Los usuarios pueden interactuar con el dispositivo a través de un sensor de huellas dactilares ubicado en una de sus esquinas, lo que permite iniciar conversaciones sin necesidad de desbloquear un teléfono o abrir una aplicación.

"Hemos integrado toda la experiencia de Muse, incluyendo la voz en tiempo real y el sistema de avatar, en un dispositivo que puede llevarse en un llavero y que siempre está disponible para conversar", explicó Zuckerberg. Este enfoque representa un paso más en la estrategia de Meta para introducir su tecnología de IA en la vida diaria de los usuarios.

El Muse Charm busca ofrecer una forma accesible y práctica de interactuar con el agente de IA, especialmente para aquellos que no utilizan gafas. Según Zuckerberg, es la manera más rápida de comunicarse con Muse y de recibir información sobre el entorno.

El gadget tiene un diseño ligero y atractivo, lo que lo convierte en una opción llamativa para aquellos interesados en la tecnología de IA. Aunque algunos podrían verlo como un intento más de Meta de experimentar con dispositivos portátiles de IA, el Muse Charm promete ser una solución innovadora para mantener a los usuarios conectados.