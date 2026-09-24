El ángel de la inteligencia artificial: un ensayo provocador de Fernández Mallo

El ángel de la inteligencia artificial, la última obra del autor Fernández Mallo, se adentra en un terreno fascinante y poco explorado: la intersección entre la inteligencia artificial y los ángeles caídos. A través de un enfoque multidisciplinario, el autor nos invita a repensar nuestra comprensión de la IA, desafiando las nociones convencionales que la rodean.

En este ensayo, Fernández Mallo despliega su característico estilo, combinando elementos de la física, la antropología, la metafísica y la teología. Su propuesta es clara: la inteligencia artificial, tal como la entendemos, es una metáfora que revela más sobre nosotros mismos que sobre la tecnología en sí. Al afirmar que la IA "ni es inteligente ni es propiamente artificial", el autor nos lleva a cuestionar el lenguaje que utilizamos para describir estos avances.

El texto también explora la pulsión humana por crear algo que nos supere, un deseo que se remonta a los orígenes del Homo sapiens. Esta búsqueda de un dios, de una inteligencia superior, se manifiesta en nuestra relación con la tecnología. Así, el discurso social en torno a la IA se convierte en un reflejo de nuestras creencias religiosas, un nuevo sistema de fe que nos define como seres humanos.

La relevancia de este libro radica en su capacidad para abrir un diálogo sobre el futuro de la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad. En un momento en que la tecnología avanza a pasos agigantados, es crucial detenernos a reflexionar sobre las implicaciones éticas y filosóficas de nuestras creaciones. Fernández Mallo nos ofrece una mirada crítica y profunda que invita a la reflexión.

En definitiva, El ángel de la inteligencia artificial no solo es un ensayo provocador, sino también un llamado a reconsiderar nuestra relación con la tecnología y a entenderla en un contexto más amplio. La obra se presenta como una lectura esencial para quienes buscan comprender el papel de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana y su conexión con la esencia misma de lo humano.

**Ficha del libro**



| Campo | Detalle |

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| Género | Ensayo |

| Editorial | GALAXIA GUTENBERG |

| Año de edición | 2026 |

| ISBN | 9791387605919 |

| Idioma | Español |