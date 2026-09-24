Newell’s, Boca y River participarán de la segunda edición de la Messi Cup

FOTO: El torneo Sub 16 se jugará en Miami del 25 de octubre al 1 de noviembre.

Newell’s, Boca y River serán los representantes argentinos en la segunda edición de la Messi Cup, el torneo Sub 16 organizado por Lionel Messi. El certamen se disputará en Miami entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre, con la participación de 16 clubes de nueve países.

La competencia reunirá además a Barcelona, Chelsea, Manchester City, Atlético de Madrid, Inter, Flamengo, Palmeiras, Independiente del Valle, UE Cornellà, Arsenal, Ajax, Benfica e Inter Miami. En total se jugarán 48 partidos durante los ocho días de actividad.

Newell’s volverá a participar luego de haber formado parte de la primera edición, mientras que Boca tendrá su debut en el certamen. River, por su parte, buscará defender el título conseguido en 2025, cuando derrotó a Chelsea en semifinales y a Atlético de Madrid en la final.

La primera edición contó con ocho instituciones y tuvo al conjunto de Núñez como campeón. Para esta segunda convocatoria, la organización amplió el número de participantes y sumó clubes de distintos países, entre ellos los tres equipos argentinos.