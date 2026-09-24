Newell’s, Boca y River participarán de la segunda edición de la Messi Cup
El torneo Sub 16 se jugará en Miami del 25 de octubre al 1 de noviembre, con 16 instituciones de nueve países y 48 encuentros programados.
24/09/2026 | 07:15Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El torneo Sub 16 se jugará en Miami del 25 de octubre al 1 de noviembre.
Newell’s, Boca y River serán los representantes argentinos en la segunda edición de la Messi Cup, el torneo Sub 16 organizado por Lionel Messi. El certamen se disputará en Miami entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre, con la participación de 16 clubes de nueve países.
La competencia reunirá además a Barcelona, Chelsea, Manchester City, Atlético de Madrid, Inter, Flamengo, Palmeiras, Independiente del Valle, UE Cornellà, Arsenal, Ajax, Benfica e Inter Miami. En total se jugarán 48 partidos durante los ocho días de actividad.
Newell’s volverá a participar luego de haber formado parte de la primera edición, mientras que Boca tendrá su debut en el certamen. River, por su parte, buscará defender el título conseguido en 2025, cuando derrotó a Chelsea en semifinales y a Atlético de Madrid en la final.
La primera edición contó con ocho instituciones y tuvo al conjunto de Núñez como campeón. Para esta segunda convocatoria, la organización amplió el número de participantes y sumó clubes de distintos países, entre ellos los tres equipos argentinos.
Lectura rápida
¿Quiénes son los representantes argentinos en la Messi Cup?
Newell’s, Boca y River son los representantes argentinos en la segunda edición de la Messi Cup.
¿Cuándo se llevará a cabo el torneo?
El torneo se disputará entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre en Miami.
¿Qué clubes participan en la Messi Cup?
Participan 16 clubes de nueve países, incluyendo equipos como Barcelona, Chelsea y Manchester City.
¿Cuál es el objetivo de River en el torneo?
River busca defender el título conseguido en 2025.
¿Cuántos partidos se jugarán en total?
Se jugarán 48 partidos durante los ocho días de actividad del torneo.