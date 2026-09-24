Los jóvenes son los más insatisfechos con su vida y el bolsillo manda, según un estudio de bienestar

Un exhaustivo monitoreo sobre los indicadores de bienestar de los argentinos, desarrollado en conjunto por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública y la Universidad de San Andrés, arrojó una radiografía precisa sobre la satisfacción personal en el país.

El estudio determinó que un 40% de la población se manifiesta "algo o muy satisfecha" con su vida, mientras que un 39% se declara "algo o muy insatisfecha", revelando una marcada brecha en la percepción subjetiva de la calidad de vida.

En diálogo con Cadena 3, el Dr. Diego Reynoso, investigador del CONICET y director del informe, explicó la paradoja entre las áreas de mayor confort y las principales preocupaciones de la sociedad. Si bien los vínculos afectivos y la educación encabezan las dimensiones con mayor satisfacción —un 70% valora positivamente la relación con su familia y amigos—, la esfera financiera opera como el gran condicionante del humor social.

"Al preguntar cuál es la dimensión más importante para su bienestar, la situación económica personal, la salud física y la salud mental fueron las que los entrevistados contestaron primero. Una dimensión en la que los argentinos están muy poco satisfechos, que es la economía, es la que señalan como la más decisiva", afirmó Reynoso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Uno de los hallazgos más contundentes del relevamiento radica en la segmentación etaria del bienestar general, donde la juventud aparece como el sector más vulnerable en términos de expectativas.

De acuerdo con Reynoso, "la población más joven, los Millennials y la Generación Z hasta los 40 años, son los que dan de manera sistemática más abajo en el índice de bienestar, mientras que los boomers (mayores de 62 años) están más arriba".

El especialista atribuyó este fenómeno a "la incertidumbre que los más jóvenes tienen respecto del futuro" y a un mayor nivel de exigencia en sus dinámicas cotidianas y sociales.

Finalmente, la investigación trazó un cruce directo entre los hábitos saludables y la percepción de satisfacción personal, donde el factor alimentario mostró un impacto contundente en el indicador general de bienestar, que promedia 3,35 puntos en una escala de 1 a 5.

"Quienes nos dijeron que comen muy saludable tienen un 3.80 de bienestar, mientras que en los que comen nada saludable el índice cae a 2.62. Hay una diferencia muy grande en función de los hábitos", concluyó el investigador.