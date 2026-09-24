Perú exige justicia tras el asesinato de la periodista y candidata Susy Aponte Polo

Buenos Aires, 24 septiembre (NA) — La ciudadanía peruana ha comenzado a exigir respuestas al gobierno tras el asesinato de la periodista y candidata a un cargo electivo, Susy Aponte Polo, ocurrido en los últimos días, según informaron medios internacionales a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La mujer se postulaba a gobernadora de la región Áncash por el movimiento político "Socios por Áncash" y fue asesinada a balazos en un mercado al norte de Lima el pasado fin de semana, recuerda un informe del sitio RFI.

Las autoridades peruanas no han emitido ninguna condena, pero sí lo ha hecho la ONU, según señala el medio francés.

Con la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, en Nueva York para la 81ª sesión de la Asamblea General, la ONU ha solicitado a su gobierno que inicie rápidamente una investigación para evitar la impunidad en este tipo de crímenes.

Los videos de Susy Aponte Polo se han vuelto virales en redes sociales, lo que ha llevado a la población peruana a exigir explicaciones.

Con las elecciones regionales y municipales previstas para el 4 de octubre, la situación se ha tornado más tensa en una nación que ya enfrenta un clima político convulsionado.

Los partidos políticos critican a Keiko Fujimori y a su partido Fuerza Popular, que se mantiene en silencio frente a este asunto.

Algunos competidores han solicitado la renuncia del ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, quien también se encuentra bajo el fuego de las críticas.

Todos recuerdan que Fujimori fue elegida en gran parte por sus promesas de combatir la inseguridad y la violencia.

Baja en la popularidad de Keiko Fujimori

La popularidad de la hija de Alberto Fujimori ha caído en las últimas semanas -indica el medio francés- contrastando con encuestas del mes pasado que mostraban que tres de cada cinco peruanos estaban satisfechos con su gestión, frente a las más recientes, que revelan que un tercio la apoya actualmente.

Solo en agosto, durante el primer mes de Keiko Fujimori en el poder, la Policía registró 169 homicidios.

En los últimos dos meses, la Policía ha estado involucrada regularmente en casos de corrupción y asesinatos, lo que también debilita al nuevo gobierno, señala RFI.

A principios de septiembre, el jefe de Policía tuvo que renunciar debido a los escándalos recientes.

Susy Aponte Polo había recibido amenazas; se le había advertido que un general de la Policía planeaba un atentado contra ella debido a su labor periodística.

Sus investigaciones involucraban a la Policía y a las autoridades locales en casos de corrupción.

Agencia NA