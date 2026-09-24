Bryan Seaver, sobrino de Dolly Parton, acusado de extorsión y amenazas a empleados

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) -- La empresa encargada de administrar el legado de la icónica cantante de country Dolly Parton tomó la decisión de despedir a Bryan Seaver, sobrino de la artista y su jefe de seguridad, y solicitó una orden de alejamiento en su contra debido a supuestas amenazas de muerte dirigidas a los empleados.

Según información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el manager de Parton, Danny Nozell, ha afirmado que Seaver está llevando a cabo una campaña de coacción, extorsión y amenazas violentas contra los trabajadores y socios comerciales de la empresa, utilizando mensajes amenazantes tras el fallecimiento de la cantante.

El comportamiento de Seaver ha generado un clima de temor entre los empleados que resguardan el fideicomiso de Parton en la compañía 'She’s Alive', llegando incluso a solicitar protección personal. Según los informes, la empresa tomó la medida de despedir a Seaver y a su empresa, Squadron Augmented Protection Services, el 15 de septiembre.

Las acusaciones indican que el sobrino de la artista se autodenominó como un "mercenario y asesino", amenazando con sabotear los negocios de Parton si no se le proporcionaba el pago que él consideraba justo. Las advertencias y amenazas fueron enviadas por mensajes de texto, tanto antes como después de la muerte de la artista.

En la denuncia presentada ante la justicia, se menciona el pasado paramilitar de Seaver y el armamento militar que poseen sus empleados en la firma de seguridad. Además, se detalla que varios trabajadores han dejado de asistir a sus labores debido a la presunta intimidación, y que un abogado que gestionaba temas musicales de Parton abandonó su puesto a raíz de las amenazas.

"El Sr. Seaver inició su campaña de amenazas, intimidación y coacción unas semanas antes del fallecimiento de la Sra. Parton. Dichas amenazas continuaron tras su muerte y se dirigieron directamente al personal, a los asesores legales y a los socios comerciales de SAL", señala el escrito presentado por los abogados de 'She’s Alive'.

Bryan Seaver fue la persona encargada de comunicar la muerte de su tía, aparentemente a pedido de ella, el pasado 25 de agosto.