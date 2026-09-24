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Dramático video: así desarmaron los clientes a un delincuente en un banco de La Matanza

Cámaras de seguridad registraron el dramático momento en que los usuarios redujeron a un asaltante armado en un cajero. Hubo disparos, pero no se registraron heridos.

24/09/2026 | 12:05Redacción Cadena 3

Perspectiva Buenos Aires

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Captura de video.

FOTO: Captura de video.

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Un intento de asalto en una sucursal bancaria de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, partido de La Matanza, finalizó con uno de los delincuentes detenido tras ser violentamente reducido y desarmado por los propios clientes que se encontraban en el lugar.

Nuevas imágenes de las cámaras de seguridad del Banco Galicia, ubicado en la intersección de las calles San Martín y Villegas, captaron desde cuatro ángulos la secuencia ocurrida este miércoles al mediodía. 

En las filmaciones se observa la irrupción de un asaltante encapuchado y con campera azul que, arma en mano, se lanzó sobre un hombre con mochila que estaba en la zona de cajeros automáticos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Durante el ataque, la víctima comenzó a forcejear con el delincuente hasta que ambos cayeron al piso. 

En ese instante, otro cliente que presenciaba la escena se arrojó encima de ellos para colaborar en la maniobra. 

Entre los dos lograron quitarle la pistola al agresor y retenerlo en el suelo. Pese a que durante la pelea se escucharon entre cuatro y cinco disparos, ninguna persona resultó herida.

Al advertir que la situación se había salido de control, los otros dos cómplices —uno que actuaba de apoyo dentro de la sucursal y otro que aguardaba afuera como campana— abandonaron al agresor y escaparon del sector a bordo de una camioneta. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Se tiró encima del muchacho de la mochila. Cuando los clientes se defendieron, los otros dos escaparon y lo dejaron solo", relató la madre de un testigo en declaraciones televisivas.

Tras un llamado a la línea de emergencias 911, efectivos policiales arribaron al lugar y concretaron la aprehensión del asaltante, mientras que personal sanitario asistió a las personas presentes por el estado de shock. 

La investigación judicial quedó centrada en el análisis de las filmaciones de la entidad y de los domos urbanos para identificar el recorrido de la camioneta y dar con el paradero de los dos prófugos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la sucursal bancaria? Un intento de asalto en el Banco Galicia de Ramos Mejía fue frustrado por los clientes.

¿Quién fue detenido? Uno de los delincuentes fue detenido por los clientes del banco.

¿Cuándo ocurrió el asalto? El asalto ocurrió este miércoles al mediodía.

¿Dónde se llevó a cabo el asalto? En la sucursal del Banco Galicia en Ramos Mejía.

¿Cómo se detuvo al delincuente? Los clientes lograron desarmar y retener al asaltante en el suelo.

¿Por qué escaparon los cómplices? Al ver que la situación se complicaba, los cómplices abandonaron al agresor y huyeron.

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