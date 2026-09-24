Dramático video: así desarmaron los clientes a un delincuente en un banco de La Matanza

Un intento de asalto en una sucursal bancaria de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, partido de La Matanza, finalizó con uno de los delincuentes detenido tras ser violentamente reducido y desarmado por los propios clientes que se encontraban en el lugar.

Nuevas imágenes de las cámaras de seguridad del Banco Galicia, ubicado en la intersección de las calles San Martín y Villegas, captaron desde cuatro ángulos la secuencia ocurrida este miércoles al mediodía.

En las filmaciones se observa la irrupción de un asaltante encapuchado y con campera azul que, arma en mano, se lanzó sobre un hombre con mochila que estaba en la zona de cajeros automáticos.

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INTENTO DE ROBO A UN BANCO QUE TERMINÓ CON UN LADRÓN A LOS TIROS: EL VIDEO

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Durante el ataque, la víctima comenzó a forcejear con el delincuente hasta que ambos cayeron al piso.

En ese instante, otro cliente que presenciaba la escena se arrojó encima de ellos para colaborar en la maniobra.

Entre los dos lograron quitarle la pistola al agresor y retenerlo en el suelo. Pese a que durante la pelea se escucharon entre cuatro y cinco disparos, ninguna persona resultó herida.

Al advertir que la situación se había salido de control, los otros dos cómplices —uno que actuaba de apoyo dentro de la sucursal y otro que aguardaba afuera como campana— abandonaron al agresor y escaparon del sector a bordo de una camioneta.

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"Se tiró encima del muchacho de la mochila. Cuando los clientes se defendieron, los otros dos escaparon y lo dejaron solo", relató la madre de un testigo en declaraciones televisivas.

Tras un llamado a la línea de emergencias 911, efectivos policiales arribaron al lugar y concretaron la aprehensión del asaltante, mientras que personal sanitario asistió a las personas presentes por el estado de shock.

La investigación judicial quedó centrada en el análisis de las filmaciones de la entidad y de los domos urbanos para identificar el recorrido de la camioneta y dar con el paradero de los dos prófugos.