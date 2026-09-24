Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 24 de septiembre.
Este jueves 24 de septiembre se realizó el sorteo número 5476 de la Quiniela la primera de la mañana, donde el número a la cabeza fue 7955, interpretado como "A primera (La Música)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5476 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el jueves 24 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 7955, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Música).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7955
2° 1515
3° 7478
4° 9978
5° 7827
6° 7492
7° 4055
8° 0226
9° 5819
10° 8239
11° 7875
12° 2772
13° 1745
14° 5926
15° 6824
16° 1002
17° 5534
18° 1248
19° 8662
20° 1179
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5476 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 24 de septiembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 7955.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (La Música)".
¿Cuáles son los otros números?
Los números del 2° al 20° son 1515, 7478, 9978, 7827, 7492, 4055, 0226, 5819, 8239, 7875, 2772, 1745, 5926, 6824, 1002, 5534, 1248, 8662, 1179.