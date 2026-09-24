Senado: el oficialismo busca aprobar la reforma del Banco Central y la Ley de Zonas Frías

FOTO: El Senado debate la eliminación del régimen de zonas frías y la reforma a la carta orgánica del BCRA

El oficialismo consiguió este jueves el quórum de 37 senadores y abrió la sesión en la que buscará aprobar dos proyectos centrales para su agenda económica: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y los cambios al régimen de subsidios al gas para zonas frías. La apertura del debate no garantiza la aprobación de las iniciativas, que enfrentan resistencias entre distintos bloques.

Para reunir los apoyos necesarios, La Libertad Avanza aceptó modificar uno de los puntos más discutidos del proyecto sobre el BCRA: el procedimiento para remover a los integrantes de su directorio.

La versión aprobada por Diputados, con 144 votos a favor y 102 en contra, exigía el respaldo de dos tercios de ambas cámaras para destituir a un director, una mayoría comparable con la requerida para un juicio político al presidente o a un juez de la Corte Suprema.

Tras la negociación con los bloques aliados, el texto que se debate en el Senado reduce esa exigencia. La remoción quedaría en manos exclusivas de la Cámara alta y requeriría una mayoría absoluta de sus miembros: 37 votos. El Senado conservaría así la facultad de designar y remover a las autoridades de la entidad, sin necesidad de una votación en Diputados para su destitución.

El resto de la reforma mantiene los ejes que llegaron desde la Cámara baja: establece la preservación del valor de la moneda como objetivo prioritario del BCRA, prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro y restringe la compra de títulos públicos en el mercado primario. El oficialismo vincula estas medidas con su meta de emisión monetaria cero. Si el Senado aprueba el cambio acordado sobre la remoción de directores, el proyecto deberá volver a Diputados para que esa cámara se pronuncie sobre la modificación.

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• Qué puede cambiar en el subsidio de Zonas Frías

El otro proyecto del temario modifica el régimen de descuentos en la factura de gas, cuya cobertura territorial se amplió en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández. La propuesta impulsada por el Ministerio de Economía busca revertir esa ampliación y conservar la aplicación geográfica automática en las regiones de clima más extremo, como la Patagonia, Malargüe y la Puna.

De aprobarse, usuarios de zonas incorporadas en 2021 dentro de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja podrían perder el descuento o recibir uno menor. En Mendoza, la mención no incluye a Malargüe, que figura entre las regiones que conservarían la cobertura por su clima.

El proyecto reemplaza el criterio territorial para esos usuarios por una evaluación de ingresos y vulnerabilidad social. Los hogares que cumplan los requisitos podrían acceder al nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. El Gobierno sostiene que la reducción del alcance automático del beneficio permitirá disminuir el gasto en subsidios.

En paralelo, el Ejecutivo prometió a gobernadores del Norte avanzar con un régimen para las llamadas zonas cálidas, destinado a subsidiar la electricidad de los hogares durante los meses de altas temperaturas. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, afirmó antes de la sesión que se alcanzó una resolución para que la Nación reconozca esas zonas y otorgue el beneficio a las familias que lo necesiten. La puesta en marcha y las condiciones de acceso todavía dependen de su instrumentación.

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"Hoy existe un subsidio para las zonas frías, sin importar los ingresos. Lo que buscamos con esta resolución es justicia y equidad para todos. Los subsidios deben ser solo para el que los necesita”, escribió Sáenz en X. Presentó el reconocimiento de las zonas cálidas como un reclamo histórico del NOA y el NEA y pidió a los senadores del Norte Grande que acompañen la iniciativa.

El mandatario también advirtió que quienes voten en contra o intenten impedir el quórum deberán explicar su posición en sus provincias. Sostuvo que, si la ley se aprueba, los legisladores que la rechacen tendrán que asumir el costo político de esa decisión ante las familias que, según su planteo, necesitan el subsidio.

La reforma de Zonas Frías tiene opositores en distintos espacios. Según las posiciones anticipadas, la rechazarán los integrantes del bloque Justicialista, encabezado por José Mayans; los radicales Maximiliano Abad, Mariana Juri, Rodolfo Suárez y Daniel Kroneberger; Andrea Cristina, del Frente PRO; Edith Terenzi, de Despierta Chubut; José María Carambia y Natalia Gadano, de Movere Santa Cruz; y Alejandra Vigo, de Provincias Unidas.

Informe de Ariel Rodríguez.