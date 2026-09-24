Aprovechá la oferta de TechCrunch Disrupt 2026: ¡50% de descuento en un segundo pase!

Se acercan los días previos a TechCrunch Disrupt 2026, que se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en San Francisco. Para maximizar la experiencia, se lanzó una oferta especial: al comprar un pase, se puede obtener un segundo con un descuento del 50%.

Esta promoción está disponible hasta el inicio del evento, el 13 de octubre a las 8 a.m. PT. La idea es fomentar que los asistentes lleven a un colega, cofundador o socio, para que juntos puedan aprovechar al máximo las oportunidades de networking y aprendizaje que ofrece la conferencia.

TechCrunch Disrupt reunirá a más de 10,000 líderes del sector tecnológico, incluyendo fundadores, inversores y expertos, quienes participarán en más de 200 sesiones tácticas y actividades de networking. Este evento no solo proporciona información valiosa sobre el estado actual del mercado, sino que también permite a los asistentes hacer conexiones significativas.

La propuesta es clara: asistir acompañado permite cubrir más terreno, comparar notas y salir del evento con un plan claro de acción. Al comprar dos pases del mismo tipo, los participantes pueden ahorrar hasta $450, lo que representa una oportunidad considerable para quienes deseen maximizar su inversión.

Las entradas están disponibles para diferentes perfiles: fundadores, inversores, operadores y estudiantes, cada uno con descuentos específicos al adquirir un segundo pase. Por ejemplo, los fundadores pueden comprar un pase y obtener el segundo a mitad de precio, facilitando así su acceso a los recursos y contactos necesarios para escalar sus proyectos.

La oferta de 50% de descuento en el segundo pase es limitada y se recomienda a los interesados que aseguren sus entradas lo antes posible, ya que una vez que comience el evento, los precios aumentarán. Se espera que el evento sea un punto de encuentro clave para los innovadores del sector, y asistir en pareja o grupo puede marcar la diferencia en la forma en que se aprovechan las oportunidades que surgen.

Para más información y para adquirir los pases, se puede visitar el sitio oficial de TechCrunch Disrupt 2026.