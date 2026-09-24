Shakira sorprende al anunciar a Maluma como invitado en su residencia en Madrid

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) -- La reconocida artista Shakira continúa brillando con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', y actualmente se encuentra en Madrid, donde lleva a cabo una residencia en un estadio que lleva su nombre.

En una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, Shakira dejó entrever que su amigo y colega Maluma se unirá a ella en el escenario para interpretar la canción "Agua", que forma parte del más reciente álbum del cantante colombiano. La publicación generó gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan ansiosos el encuentro musical.

La artista provocó a sus fans al preguntar: "¿Les cuento o no les cuento el día que viene @maluma a cantar conmigo aquí en Madrid?", lo que llevó a que la publicación acumulara más de 280 mil 'me gusta' en poco tiempo.

El espectáculo se lleva a cabo en el Estadio Shakira, ubicado en el predio Iberdrola Music en el distrito de Villaverde, calle Laguna Dalga, un espacio temporalmente habilitado para la magnitud del evento que la barranquillera ha preparado. Shakira ha realizado ya tres de los doce shows programados y todavía tiene varias fechas por delante para cerrar su exitosa gira internacional: 25, 26 y 27 de septiembre; 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

La residencia de Shakira en Madrid no solo representa un hito en su carrera, sino también un cierre de ciclo personal, dado que la ciudad fue su hogar durante muchos años. La participación de Maluma añade un toque especial a esta serie de conciertos, consolidando aún más la conexión entre ambos artistas, quienes han colaborado en múltiples ocasiones y cuentan con una gran base de seguidores.

Agencia NA