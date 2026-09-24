Comentarios antisemitas de una jugadora de pádel generan gran controversia en el deporte argentino

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) -- La jugadora argentina de pádel Florencia Guerra Sodero ha causado un gran escándalo tras realizar comentarios antisemitas en sus redes sociales, donde afirmó: "Ustedes no son bienvenidos".

La controversia comenzó cuando Guerra Sodero compartió una historia en la que anunciaba su participación en un Panamericano, y en tono de broma se describió como "una peronista fachera" que representaría a la Argentina.

Sin embargo, sus palabras tomaron un giro negativo cuando en la misma historia mencionó que iba a realizar una encuesta, indicando: "Tienen que votar sí o sí. Amigos, conocidos, familia, peronistas, radicales, libertarios, hinchas de Belgrano, ricos, pobres, clase media. No hay ningún tipo de distinción (excepto judíos: ustedes no son bienvenidos)".

Estos comentarios provocaron un fuerte revuelo en las redes sociales, lo que llevó a que la Asociación de Pádel Argentino (APA) decidiera apartarla de la delegación nacional y abrir un procedimiento disciplinario conforme al Código de Disciplina de la FIP. La jugadora tendrá la oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

En su comunicado, la APA enfatizó que "el antisemitismo, y toda forma de discriminación por motivos religiosos, étnicos o de origen, es incompatible con los valores y con las normas que rigen nuestra actividad".

Además, la asociación reafirmó su compromiso con un deporte inclusivo y expresó su solidaridad con la comunidad judía y con aquellos que se sintieron ofendidos por los comentarios de la jugadora.

Agencia NA