Colapinto habló de su desempeño en el GP de Azerbaiyán: "No estoy consistente"

El argentino Franco Colapinto de Alpine manifestó su autocrítica tras el primer día de actividades en el Gran Premio de Azerbaiyán, reconociendo que no muestra la misma consistencia que en competencias anteriores.

Luego de concluir la segunda práctica libre, donde logró posicionarse undécimo, mejorando su desempeño en comparación con la primera sesión en la que terminó en el decimoctavo lugar, Colapinto comentó: "Dimos un pasito con el auto y estuvimos mejor, pero me está costando".

El piloto subrayó: "No estoy consistente como en otras carreras" y añadió que su equipo trabajará arduamente durante la noche para optimizar el rendimiento del vehículo.

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Colapinto también destacó que "el objetivo es llegar a la Q3 en la clasificación y sumar puntos".

Este Gran Premio es la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1, donde Colapinto se posiciona en el duodécimo lugar, acumulando 27 puntos a lo largo de la temporada.

El argentino llega a esta competencia tras una destacada actuación en el Gran Premio de España, donde logró finalizar séptimo, consolidando así su potencial en la categoría.

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