Colapinto habló de su desempeño en el GP de Azerbaiyán: "No estoy consistente"
El piloto argentino finalizó decimoctavo en la primera sesión de entrenamientos y mejoró a undécimo en la segunda, pero se mostró autocrítico respecto a su rendimiento.
FOTO: Franco Colapinto.
El argentino Franco Colapinto de Alpine manifestó su autocrítica tras el primer día de actividades en el Gran Premio de Azerbaiyán, reconociendo que no muestra la misma consistencia que en competencias anteriores.
Luego de concluir la segunda práctica libre, donde logró posicionarse undécimo, mejorando su desempeño en comparación con la primera sesión en la que terminó en el decimoctavo lugar, Colapinto comentó: "Dimos un pasito con el auto y estuvimos mejor, pero me está costando".
El piloto subrayó: "No estoy consistente como en otras carreras" y añadió que su equipo trabajará arduamente durante la noche para optimizar el rendimiento del vehículo.
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La escena publicada en las redes sociales generó sorpresa y miles de comentarios entre los fanáticos del argentino.
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Colapinto también destacó que "el objetivo es llegar a la Q3 en la clasificación y sumar puntos".
Este Gran Premio es la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1, donde Colapinto se posiciona en el duodécimo lugar, acumulando 27 puntos a lo largo de la temporada.
El argentino llega a esta competencia tras una destacada actuación en el Gran Premio de España, donde logró finalizar séptimo, consolidando así su potencial en la categoría.
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GP de Azerbaiyán. Colapinto terminó decimoctavo en la primera práctica libre
El piloto de Alpine no tuvo una buena performance en el ensayo que culminó con George Russell como líder.
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Lectura rápida
¿Qué declaró Colapinto tras las prácticas?
Se mostró autocrítico y mencionó que no está siendo consistente en comparación a otras carreras.
¿Cuál fue su mejor posición en las prácticas?
Terminó undécimo en la segunda sesión de entrenamientos libres.
¿Qué objetivo se planteó Colapinto?
Su meta es llegar a la Q3 en la clasificación y sumar puntos.
¿Dónde se está llevando a cabo la competencia?
En el Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato.
¿Cómo le fue en la última carrera?
Finalizó séptimo en el Gran Premio de España, una de sus mejores actuaciones.
[Fuente: Noticias Argentinas]