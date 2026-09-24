Cuál es la ciudad argentina donde más de la mitad de la población es pobre: alcanza al 56,2%
Una ciudad registró la mayor incidencia de pobreza entre los 31 aglomerados relevados por el Indec. Hay 45,1 puntos de diferencia con el distrito de menor índice.
24/09/2026 | 18:09Redacción Cadena 3
FOTO: Concordia es nuevamente la ciudad más pobre del país.
Concordia es la ciudad argentina con mayor índice de pobreza, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Durante el primer semestre de 2026, el 56,2% de la población de ese aglomerado quedó por debajo de la línea de pobreza.
El porcentaje equivale a unas 94 mil personas cuyos ingresos no alcanzaron para cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT). En términos de hogares, la incidencia fue del 43,6%.
Es el único de los 31 aglomerados urbanos relevados por el Indec donde más de la mitad de la población se encuentra bajo la línea de pobreza.
/Inicio Código Embebido/
INDEC. Creció la pobreza en Córdoba: alcanzó al 31,1% y quedó apenas por debajo del promedio nacional
El Gran Córdoba registró 503 mil personas pobres durante el primer semestre de 2026, según el Indec. La indigencia alcanzó al 7% de la población.
/Fin Código Embebido/
La enorme diferencia entre las ciudades
El promedio de pobreza para los 31 aglomerados urbanos fue del 32,3%, equivalente a unos 9,7 millones de personas.
Sin embargo, el dato nacional oculta diferencias importantes entre las distintas ciudades. Entre el aglomerado con mayor y el de menor incidencia existe una diferencia de 45,1 puntos porcentuales.
En el extremo opuesto se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, donde la pobreza alcanzó al 11,1% de la población.
De esta manera, mientras en Concordia más de una de cada dos personas se encontraba bajo la línea de pobreza, en la Ciudad de Buenos Aires la proporción fue cercana a una de cada nueve.
/Inicio Código Embebido/
Datos del INDEC. Pobreza en Argentina: subió al 32,3% y ya alcanza a más de 15 millones de personas
El Indec registró un aumento de 4,1 puntos porcentuales durante el primer semestre de 2026. La indigencia también creció y alcanzó al 7,5% de la población.
/Fin Código Embebido/
Gran Resistencia, segunda en el ranking
Después de Concordia, el segundo aglomerado con mayor nivel de pobreza fue Gran Resistencia, con el 48,6% de las personas y el 40,3% de los hogares.
También dentro de la región del Noreste se ubicaron Posadas, con 42,2%, y Corrientes, con 41%.
Formosa, en cambio, presentó una incidencia menor, del 29,9%, por debajo del promedio de los 31 aglomerados.
El Noreste, la región con mayor pobreza
El Indec agrupa los aglomerados relevados en seis regiones estadísticas. El Noreste argentino registró la mayor incidencia de pobreza, con el 41,5% de las personas.
Le siguieron:
-Cuyo: 36,7%
-Gran Buenos Aires: 32,1%
-Noroeste: 31,5%
-Pampeana: 30,3%
-Patagonia: 28,4%
La comparación corresponde a aglomerados urbanos y no a provincias completas, ya que la medición de pobreza del Indec se realiza a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
Cuyo también superó el promedio nacional
Los tres aglomerados relevados en la región de Cuyo registraron niveles superiores al promedio general.
Gran Mendoza tuvo una pobreza del 36,9%, mientras que Gran San Juan llegó al 36,8% y Gran San Luis, al 35,7%.
En términos generales, los aglomerados con menos de 500 mil habitantes registraron una incidencia de pobreza del 35%, frente al 31,7% correspondiente a aquellos con 500 mil habitantes o más.
El mapa elaborado a partir de los datos del Indec muestra así una marcada disparidad territorial: mientras Concordia superó el 50% de pobreza, otros grandes centros urbanos se ubicaron muy por debajo del promedio nacional.
Lectura rápida
¿Cuál es la ciudad argentina con mayor índice de pobreza?
Concordia es la ciudad argentina con mayor índice de pobreza, con un 56,2% de su población por debajo de la línea de pobreza.
¿Cuántas personas están por debajo de la línea de pobreza en Concordia?
Aproximadamente 94 mil personas en Concordia no alcanzaron a cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT).
¿Qué porcentaje de pobreza hay en la Ciudad de Buenos Aires?
En la Ciudad de Buenos Aires, la pobreza alcanzó al 11,1% de la población.
¿Cuál es la región con mayor incidencia de pobreza en Argentina?
El Noreste argentino registró la mayor incidencia de pobreza, con un 41,5% de las personas.
¿Qué aglomerado es el segundo con mayor nivel de pobreza?
Después de Concordia, el segundo aglomerado con mayor nivel de pobreza es Gran Resistencia, con 48,6% de las personas.