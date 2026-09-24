Escándalo en el pádel: apartaron a una jugadora cordobesa por comentarios antisemitas
Florencia Guerra Sodero fue desafectada de la delegación nacional por la APA tras publicar un mensaje discriminatorio en redes sociales. Le iniciaron un proceso disciplinario.
24/09/2026 | 12:18Redacción Cadena 3
FOTO: Florencia Guerra Sodero, en el ojo de la tormenta tras comentarios antisemitas.
La jugadora argentina de pádel Florencia Guerra Sodero quedó envuelta en un fuerte escándalo tras publicar comentarios antisemitas en sus redes sociales.
A raíz del repudio generado, la Asociación de Pádel Argentino (APA) tomó la determinación de apartarla de la delegación nacional que competirá en el Torneo Panamericano e iniciarle un sumario sancionatorio.
La controversia se desató cuando la deportista celebró en su cuenta personal el "enorme honor de representar a la Argentina" e invitó a sus seguidores a responder una encuesta con un mensaje discriminatorio: "Tienen que votar sí o sí. Amigos, conocidos, familia, peronistas, radicales, libertarios, hinchas de Belgrano, ricos, pobres, clase media. No hay ningún tipo de distinción (excepto judíos: ustedes no son bienvenidos)".
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Polémica. La Asociación de Pádel Argentino apartó a la jugadora que publicó un mensaje antisemita
La APA excluyó preventivamente a Florencia Guerra Sodero del Panamericano de Asunción y abrió un procedimiento disciplinario. Esteban Biasi explicó en Cadena 3 cómo había obtenido su lugar.
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Ante la masiva ola de rechazo en plataformas digitales, la APA emitió un comunicado oficial confirmando la desvinculación inmediata de la jugadora del seleccionado y la apertura del procedimiento disciplinario contemplado en el Código de la Federación Internacional de Pádel (FIP), donde Guerra Sodero podrá hacer uso de su derecho de defensa.
En el escrito, la entidad madre del pádel nacional remarcó que "el antisemitismo, y toda forma de discriminación por motivos religiosos, étnicos o de origen, es incompatible con los valores y con las normas que rigen nuestra actividad".
Asimismo, expresaron su total solidaridad con la comunidad judía y reafirmaron su compromiso con la promoción de un deporte inclusivo.
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Lectura rápida
¿Quién está involucrado en el escándalo? La jugadora argentina de pádel Florencia Guerra Sodero.
¿Qué tipo de comentarios realizó? Comentarios antisemitas en sus redes sociales.
¿Qué acción tomó la APA? La Asociación de Pádel Argentino la apartó de la delegación nacional y le inició un sumario sancionatorio.
¿Cuál fue la respuesta de la APA? Emitieron un comunicado confirmando la desvinculación inmediata y el inicio de un procedimiento disciplinario.
¿Qué valores defiende la APA? La APA reafirmó su compromiso con un deporte inclusivo y su solidaridad con la comunidad judía.