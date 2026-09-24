En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Juegos Suramericanos 2025 Juegos Suramericanos 2026

Escándalo en el pádel: apartaron a una jugadora cordobesa por comentarios antisemitas

Florencia Guerra Sodero fue desafectada de la delegación nacional por la APA tras publicar un mensaje discriminatorio en redes sociales. Le iniciaron un proceso disciplinario.

24/09/2026 | 12:18Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Florencia Guerra Sodero, en el ojo de la tormenta tras comentarios antisemitas.

FOTO: Florencia Guerra Sodero, en el ojo de la tormenta tras comentarios antisemitas.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La jugadora argentina de pádel Florencia Guerra Sodero quedó envuelta en un fuerte escándalo tras publicar comentarios antisemitas en sus redes sociales. 

A raíz del repudio generado, la Asociación de Pádel Argentino (APA) tomó la determinación de apartarla de la delegación nacional que competirá en el Torneo Panamericano e iniciarle un sumario sancionatorio.

La controversia se desató cuando la deportista celebró en su cuenta personal el "enorme honor de representar a la Argentina" e invitó a sus seguidores a responder una encuesta con un mensaje discriminatorio: "Tienen que votar sí o sí. Amigos, conocidos, familia, peronistas, radicales, libertarios, hinchas de Belgrano, ricos, pobres, clase media. No hay ningún tipo de distinción (excepto judíos: ustedes no son bienvenidos)".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ante la masiva ola de rechazo en plataformas digitales, la APA emitió un comunicado oficial confirmando la desvinculación inmediata de la jugadora del seleccionado y la apertura del procedimiento disciplinario contemplado en el Código de la Federación Internacional de Pádel (FIP), donde Guerra Sodero podrá hacer uso de su derecho de defensa.

En el escrito, la entidad madre del pádel nacional remarcó que "el antisemitismo, y toda forma de discriminación por motivos religiosos, étnicos o de origen, es incompatible con los valores y con las normas que rigen nuestra actividad". 

Asimismo, expresaron su total solidaridad con la comunidad judía y reafirmaron su compromiso con la promoción de un deporte inclusivo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién está involucrado en el escándalo? La jugadora argentina de pádel Florencia Guerra Sodero.

¿Qué tipo de comentarios realizó? Comentarios antisemitas en sus redes sociales.

¿Qué acción tomó la APA? La Asociación de Pádel Argentino la apartó de la delegación nacional y le inició un sumario sancionatorio.

¿Cuál fue la respuesta de la APA? Emitieron un comunicado confirmando la desvinculación inmediata y el inicio de un procedimiento disciplinario.

¿Qué valores defiende la APA? La APA reafirmó su compromiso con un deporte inclusivo y su solidaridad con la comunidad judía.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf