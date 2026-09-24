La Asociación de Pádel Argentino apartó a la jugadora que publicó un mensaje antisemita

La Asociación Pádel Argentino (APA) apartó preventivamente a Florencia Guerra Sodero de la delegación que disputará el Panamericano de pádel de libres amateur en Asunción, Paraguay, después de que la jugadora publicara un mensaje antisemita en sus redes sociales. Además, abrió un procedimiento disciplinario en el que podrá ejercer su derecho de defensa.

"No va a integrar el equipo argentino", confirmó a Cadena 3 Esteban Biasi, presidente de la Federación de Pádel de la Provincia de Córdoba y tesorero de la APA. El torneo se disputará del 21 al 24 de octubre.

La polémica comenzó cuando Guerra Sodero anunció en Instagram que representaría al país y convocó a sus seguidores a participar de una encuesta. Tras enumerar a personas de distintas ideas políticas, clubes y sectores sociales, escribió: "Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos". La publicación fue eliminada después de su difusión.

Biasi explicó que la plaza de la jugadora no surgió de una designación de las autoridades, sino de sus resultados deportivos. Según indicó, ganó su torneo provincial y el nacional, y así obtuvo el derecho a participar del Panamericano. La APA había publicado su clasificación junto a Carolina Cadaval en la categoría tercera femenina.

"El jugador clasifica, lo gana en la cancha", señaló el dirigente. Aclaró, sin embargo, que representar al país también exige respetar un código de conducta. A su juicio, el mensaje tuvo una dimensión deportiva porque Guerra Sodero lo publicó mientras anunciaba que competiría por la Argentina.

Consultado sobre si la entidad conocía antecedentes de expresiones similares, Biasi respondió que la publicación lo sorprendió y que antes no tenían conocimiento de esos mensajes.

Precisó que, a partir de la repercusión, otras personas revisaron las redes de la jugadora y encontraron comentarios anteriores. También dijo que las autoridades le comunicaron la medida a través de la asociación que la representa, pero que no habían logrado hablar con ella.

En su comunicado, la APA repudió las expresiones antisemitas y sostuvo que la discriminación es incompatible con los valores del deporte.

La entidad recordó que las normas de la Federación Internacional de Pádel alcanzan también al lenguaje utilizado en redes sociales y expresó su solidaridad con la comunidad judía y con quienes se sintieron afectados.

El apartamiento de la delegación ya fue decidido. Sin embargo, el resultado del procedimiento disciplinario aún está pendiente.

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Entrevista de Rodolfo Barili.