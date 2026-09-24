Detuvieron en Córdoba a un colaborador de un club de bochas acusado de vender drogas

FOTO: Detenido por narcotráfico en un club de bochas en Córdoba: la investigación avanza

Un colaborador de un club de bochas en la provincia de Córdoba fue detenido en el marco de una causa en la que se lo acusa de vender drogas dentro de la institución deportiva.

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico provincial realizaron dos allanamientos en la ciudad de Laboulaye, donde detuvieron a un hombre de 49 años en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en un club de bochas ubicado en el barrio Santa Rita donde el detenido se desempeñaba como colaborador.

De acuerdo con lo establecido durante la investigación, el establecimiento era utilizado como punto de venta de estupefacientes, destacó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

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Dentro del club, las autoridades registraron la oficina administrativa utilizada por la comisión dela entidad y secuestraron varias dosis de cocaína, dinero y otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, los oficiales allanaron el domicilio del detenido ubicado sobre la calle Wilde, también en barrio Santa Rita, se determinó que el lugar funcionaba como punto de venta y se logró el secuestro de un auto.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico interviniente, el detenido quedó a disposición de la Justicia por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

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