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Detuvieron en Córdoba a un colaborador de un club de bochas acusado de vender drogas

Un operativo en Laboulaye llevó a la detención de un hombre de 49 años, acusado de vender estupefacientes en un club de bochas del barrio Santa Rita, según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

24/09/2026 | 13:07Redacción Cadena 3

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Detenido por narcotráfico en un club de bochas en Córdoba: la investigación avanza

FOTO: Detenido por narcotráfico en un club de bochas en Córdoba: la investigación avanza

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Un colaborador de un club de bochas en la provincia de Córdoba fue detenido en el marco de una causa en la que se lo acusa de vender drogas dentro de la institución deportiva.

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico provincial realizaron dos allanamientos en la ciudad de Laboulaye, donde detuvieron a un hombre de 49 años en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en un club de bochas ubicado en el barrio Santa Rita donde el detenido se desempeñaba como colaborador.

De acuerdo con lo establecido durante la investigación, el establecimiento era utilizado como punto de venta de estupefacientes, destacó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Dentro del club, las autoridades registraron la oficina administrativa utilizada por la comisión dela entidad y secuestraron varias dosis de cocaína, dinero y otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, los oficiales allanaron el domicilio del detenido ubicado sobre la calle Wilde, también en barrio Santa Rita, se determinó que el lugar funcionaba como punto de venta y se logró el secuestro de un auto.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico interviniente, el detenido quedó a disposición de la Justicia por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Un hombre fue detenido en Córdoba por vender drogas en un club de bochas.

¿Quién fue detenido?
Un colaborador de 49 años del club de bochas en Laboulaye.

¿Cuándo se realizó la detención?
El operativo se llevó a cabo el 24 de septiembre de 2026.

¿Dónde ocurrió?
En un club de bochas del barrio Santa Rita, en Laboulaye, Córdoba.

¿Por qué fue detenido?
Por presunta venta de estupefacientes en el club y su domicilio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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