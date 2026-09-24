Caso Loan: cómo sigue el juicio tras la renuncia del juez que preside el tribunal

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará pese a la renuncia de Fermín Amado Ceroleni, presidente del Tribunal Oral Federal de Corrientes, según aseguró el fiscal general Carlos Adolfo Schaefer. Explicó que el debate cuenta con dos jueces suplentes y que Enrique Bosch, quien ya participa de las audiencias como cuarto magistrado, podrá reemplazarlo.

"No se cae el juicio", afirmó en diálogo con Cadena 3 Schaefer, fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, quien también ejerce funciones transitorias como fiscal coordinador del distrito.

La renuncia de Ceroleni para acogerse al beneficio jubilatorio fue aceptada por el Poder Ejecutivo Nacional y se hará efectiva el 1 de diciembre de 2026. Hasta entonces, continuará integrando el tribunal. Según Schaefer, el magistrado había planteado su retiro hacía aproximadamente dos años.

El fiscal explicó que en los procesos extensos suele designarse un cuarto juez para cubrir eventuales bajas. En este caso, por la duración prevista y las características de la causa, se incorporaron dos suplentes. La presencia de Bosch en la sala de debate permite que asuma el lugar de Ceroleni cuando se concrete su salida.

Aunque sostuvo que la continuidad está prevista, reconoció que la jubilación del presidente del tribunal representa "una preocupación más" para la familia de Loan. Hasta el momento, no se informó oficialmente una modificación del calendario de audiencias por esa decisión.

Loan desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, cuando tenía cinco años. El proceso reúne a siete acusados por la sustracción y el ocultamiento del niño y a otras diez personas señaladas por presuntas maniobras para desviar o entorpecer la investigación.

Schaefer precisó que el objetivo de la acusación en el debate es determinar quiénes sustrajeron y ocultaron a Loan. "Lo que nosotros tenemos que demostrar es quién se lo llevó", remarcó. Indicó que ese delito prevé penas de entre cinco y quince años de prisión y sostuvo que tiene carácter permanente, porque todavía se desconoce el paradero del niño.

Diferenció ese objeto del juicio de las preguntas sobre el motivo de la sustracción y el destino de Loan, que siguen bajo investigación en primera instancia. Aclaró que esclarecer esas circunstancias también es una prioridad para la Fiscalía y para la familia.

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Además, corrigió la afirmación de que la hipótesis de trata de personas había quedado definitivamente descartada. Explicó que la decisión sobre ese punto todavía no está firme porque fue apelada por el Ministerio Público Fiscal.

Respecto de las pruebas, el fiscal señaló a Carlos Pérez y María Victoria Caillava. "Tenemos pruebas concretas de que Pérez y Caillava lo llevaron en esa camioneta", sostuvo. Mencionó como uno de los elementos centrales la prueba odorológica, vinculada con la detección de rastros de olor del niño en los vehículos de la pareja.

Según su exposición, tres adultos habían llevado a Loan al naranjal desde el cual desapareció. Schaefer afirmó que en el juicio se está demostrando que el niño no pudo haberse alejado caminando y destacó que los rastrillajes abarcaron unas 35.000 hectáreas sin que fuera encontrado.

"El entorpecimiento comenzó en el minuto uno", afirmó. Como parte de las maniobras que atribuye a los involucrados, sostuvo que al día siguiente se plantó un botín para hacer creer que Loan había caminado unos dos kilómetros desde el lugar de la desaparición.

También atribuyó a Laudelina Peña un papel de enlace entre los involucrados y mencionó la detección de rastros de olor de Loan en el Ford Ka de Pérez y Caillava. Para el fiscal, los acusados no solo intentaron instalar la versión de que el niño se había perdido, sino también aparentar que participaban de su búsqueda.

Otro punto de su exposición fueron los desplazamientos de la pareja. Según relató, Pérez y Caillava viajaron a la ciudad de Corrientes al día siguiente de la desaparición y luego se trasladaron a Resistencia y a La Tigra. Schaefer consideró que esos movimientos formaron parte de los intentos de disimular su responsabilidad en el hecho.

El funcionario sostuvo que habían justificado el viaje a Corrientes con una consulta oncológica, pero aseguró que la Fiscalía está demostrando que ese no fue el motivo. Citó el testimonio de una enfermera amiga de Caillava, que la atendió aquella noche y ante quien, según relató, la mujer había mencionado otra cuestión médica. Agregó que no existía una urgencia que justificara el traslado.

Schaefer también mencionó comunicaciones entre Caillava y Laudelina a través del teléfono de Catalina, la abuela de Loan. A su entender, ese intercambio y otras conductas permiten reconstruir una actuación coordinada para evitar quedar vinculados con la desaparición.

En ese punto, aclaró que la Fiscalía no tiene acreditada una organización previa, pero sostuvo que la secuencia de hechos de aquellos momentos muestra cómo los involucrados habrían actuado para ocultar su participación.

Sobre las otras diez personas acusadas de entorpecer la investigación, el fiscal describió la situación como excepcional en su experiencia. "Yo nunca vi en una causa esto", expresó al referirse a la cantidad de personas que, según la acusación, intervinieron después para desviar la pesquisa.

Al evaluar el avance del expediente, recordó que hubo planteos de nulidad e intentos de recusar tanto al juez como a él. Señaló que esas presentaciones no impidieron que el proceso continuara y remarcó que los acusados llegaron al debate después de sus procesamientos en primera instancia y de la confirmación de esas decisiones en Cámara.

"Nosotros entendemos que tenemos prueba para la sustracción y el ocultamiento", afirmó. Vinculó el hecho de que algunos imputados hayan comenzado a declarar con el avance de la causa y expresó su confianza en que la prueba permita condenar a los responsables. De todos modos, estimó que todavía faltan declarar unos 150 testigos.

El fiscal reconoció que siguen sin respuesta las preguntas centrales sobre el paradero de Loan y los motivos por los que se lo llevaron. Expresó su esperanza de que el proceso permita esclarecer también esos puntos, especialmente por la familia del niño.

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Entrevista de Rodolfo Barili.