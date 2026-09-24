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Accidente en Monserrat: seis vehículos colisionan y hay heridos

Por el momento el SAME atendió a cuatro pacientes, dos de los cuales fueron trasladados a hospitales de la zona.

24/09/2026 | 13:21Redacción Cadena 3

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Accidente en Monserrat: seis vehículos colisionan y hay heridos

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Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) – Un accidente de tránsito involucró a seis autos en el barrio de Monserrat, donde el SAME brindó atención a cuatro personas, de las cuales dos fueron llevadas a centros médicos.

El choque en cadena ocurrió en la calle Rodríguez Peña, entre avenida Rivadavia y Bartolomé Mitre, generando un importante desorden en el tráfico de la zona.

Según datos de la agencia Noticias Argentinas, siete unidades del SAME llegaron al lugar para atender a las víctimas, quienes presentaban diversas lesiones.

El personal médico evaluó a dos pacientes en el sitio del accidente, mientras que otros dos fueron derivados a los hospitales Argerich y Ramos Mejía.

Entre los heridos, un hombre sufrió un traumatismo cerrado de tórax y latigazo cervical, mientras que otro presentó lesiones similares, además de mareos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Monserrat?
Seis autos chocaron en cadena, causando varios heridos.

¿Cuántas personas fueron atendidas?
El SAME atendió a cuatro pacientes en el lugar del accidente.

¿Qué lesiones presentaron los heridos?
Uno sufrió un traumatismo de tórax y latigazo cervical, otro tuvo lesiones similares y mareos.

¿Dónde ocurrió el accidente?
El siniestro tuvo lugar en la calle Rodríguez Peña, entre avenida Rivadavia y Bartolomé Mitre.

¿A qué hospitales fueron trasladados los heridos?
Los heridos fueron derivados a los hospitales Argerich y Ramos Mejía.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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