FOTO: Accidente en Monserrat: seis vehículos colisionan y hay heridos

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Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) – Un accidente de tránsito involucró a seis autos en el barrio de Monserrat, donde el SAME brindó atención a cuatro personas, de las cuales dos fueron llevadas a centros médicos.

El choque en cadena ocurrió en la calle Rodríguez Peña, entre avenida Rivadavia y Bartolomé Mitre, generando un importante desorden en el tráfico de la zona.

Según datos de la agencia Noticias Argentinas, siete unidades del SAME llegaron al lugar para atender a las víctimas, quienes presentaban diversas lesiones.

El personal médico evaluó a dos pacientes en el sitio del accidente, mientras que otros dos fueron derivados a los hospitales Argerich y Ramos Mejía.

Entre los heridos, un hombre sufrió un traumatismo cerrado de tórax y latigazo cervical, mientras que otro presentó lesiones similares, además de mareos.