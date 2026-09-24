Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 24 de septiembre

En Argentina, el mercado cambiario sigue siendo un tema de gran relevancia y preocupación para muchas personas. Este jueves 24 de septiembre, las cotizaciones del dólar muestran cifras que impactan directamente en la economía cotidiana de los ciudadanos y los negocios. El dólar oficial se presenta con una cotización de $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. Este tipo de cambio es el que se aplica para la mayoría de las operaciones cambiarias legales en el sistema bancario.

Por otro lado, el dólar blue, que se comercializa de manera informal, marca una diferencia notable. Hoy, la cotización del blue refleja $1.540 de compra y $1.560 de venta. Esta brecha entre el oficial y el blue es un claro indicativo de la desconfianza en el sistema financiero, impulsada por la inestabilidad económica y la inflación que afecta al país.

Además, se encuentra el dólar mayorista, que se cotiza a $1.507 para la compra y $1.516 para la venta, utilizado principalmente por entidades bancarias y grandes empresas para operaciones de comercio exterior.

En un contexto donde se utilizan diversos métodos para adquirir dólares, encontramos el dólar contado con liquidación (CCL), que actualmente se sitúa en $1.605,8 de compra y $1.607,1 de venta. Este tipo de cambio permite a los inversores pasar activos en pesos a dólares en el exterior, y se ha vuelto muy popular entre quienes buscan resguardarse de la devaluación del peso.

El dólar bolsa también tiene su relevancia, cotizando hoy a $1.537,6 de compra y $1.542,9 de venta, ofreciendo otra alternativa a aquellos que intentan evitar el blue. En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se encuentra a $1.600,57 de compra y $1.604,45 de venta, reflejando el interés por los activos digitales en tiempos de incertidumbre económica.

Finalmente, el dólar tarjeta, que aplica para compras con tarjetas en el exterior, presenta una cotización de $1.930,5 de compra y $1.995,5 de venta, sumando un costo adicional por el impuesto PAIS y percepciones a cuenta de ganancias.

Las fluctuaciones en las cotizaciones del dólar pueden verse afectadas por una serie de factores, como las políticas del Banco Central, la inflación, el contexto político y social del país, y las condiciones económicas globales. La búsqueda constante de inversión en dólares por parte de los argentinos es un reflejo de la búsqueda de estabilidad en tiempos inciertos.