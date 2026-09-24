En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 24 de septiembre

Este jueves 24 de septiembre, las cotizaciones del dólar oficial, blue y más alcanzan cifras significativas. El dólar blue se posiciona en **$1.540**, mientras que el oficial se sitúa en **$1.485**.

24/09/2026 | 07:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Dólar

FOTO: Dólar

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

En Argentina, el mercado cambiario sigue siendo un tema de gran relevancia y preocupación para muchas personas. Este jueves 24 de septiembre, las cotizaciones del dólar muestran cifras que impactan directamente en la economía cotidiana de los ciudadanos y los negocios. El dólar oficial se presenta con una cotización de $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. Este tipo de cambio es el que se aplica para la mayoría de las operaciones cambiarias legales en el sistema bancario.

Por otro lado, el dólar blue, que se comercializa de manera informal, marca una diferencia notable. Hoy, la cotización del blue refleja $1.540 de compra y $1.560 de venta. Esta brecha entre el oficial y el blue es un claro indicativo de la desconfianza en el sistema financiero, impulsada por la inestabilidad económica y la inflación que afecta al país.

Además, se encuentra el dólar mayorista, que se cotiza a $1.507 para la compra y $1.516 para la venta, utilizado principalmente por entidades bancarias y grandes empresas para operaciones de comercio exterior.

En un contexto donde se utilizan diversos métodos para adquirir dólares, encontramos el dólar contado con liquidación (CCL), que actualmente se sitúa en $1.605,8 de compra y $1.607,1 de venta. Este tipo de cambio permite a los inversores pasar activos en pesos a dólares en el exterior, y se ha vuelto muy popular entre quienes buscan resguardarse de la devaluación del peso.

El dólar bolsa también tiene su relevancia, cotizando hoy a $1.537,6 de compra y $1.542,9 de venta, ofreciendo otra alternativa a aquellos que intentan evitar el blue. En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se encuentra a $1.600,57 de compra y $1.604,45 de venta, reflejando el interés por los activos digitales en tiempos de incertidumbre económica.

Finalmente, el dólar tarjeta, que aplica para compras con tarjetas en el exterior, presenta una cotización de $1.930,5 de compra y $1.995,5 de venta, sumando un costo adicional por el impuesto PAIS y percepciones a cuenta de ganancias.

Las fluctuaciones en las cotizaciones del dólar pueden verse afectadas por una serie de factores, como las políticas del Banco Central, la inflación, el contexto político y social del país, y las condiciones económicas globales. La búsqueda constante de inversión en dólares por parte de los argentinos es un reflejo de la búsqueda de estabilidad en tiempos inciertos.

Lectura rápida

¿Cuánto cotiza el dólar oficial hoy?
El dólar oficial se cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta.

¿Cuál es el valor del dólar blue?
El dólar blue se encuentra en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.

¿Qué es el dólar contado con liquidación?
El CCL se utiliza para pasar pesos a dólares en el exterior y hoy está a $1.605,8 para la compra.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar tarjeta?
El dólar tarjeta presenta un valor de $1.930,5 de compra.

¿Qué factores influyen en las cotizaciones del dólar?
Las políticas del Banco Central, la inflación y el contexto político son determinantes en las fluctuaciones.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf