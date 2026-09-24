Controversia en la literatura francesa: ¿Thélyson Orélien usó inteligencia artificial en su novela?

Buenos Aires, 24 septiembre (NA) - El escritor canadiense de origen haitiano Thélyson Orélien, reconocido como una de las nuevas voces en la literatura francesa, se encuentra en medio de una controversia tras ser acusado de haber empleado inteligencia artificial para la creación de C’était ça ou mourir, su primera novela, que ha sido mencionada como una de las candidatas al prestigioso Premio Goncourt.

El debate se originó cuando una cuenta anónima en la plataforma X, denominada Balance ton Claude, afirmó que el libro había sido escrito "casi en su totalidad" con IA, basando su afirmación en un análisis de diversos fragmentos a través de Pangram, un software estadounidense diseñado para detectar textos generados por inteligencia artificial.

Orélien, de 38 años, desmintió rotundamente estas acusaciones y anunció que, junto a sus editores, está preparando un expediente para demostrar la autoría de su obra. "Siempre me ha apasionado la creación y la escritura, no veo razón para recurrir a una máquina", declaró al diario francés Libération.

La editorial Grasset, encargada de la publicación en Francia, ha defendido al autor y ha cuestionado la validez de las afirmaciones que sugieren que la novela fue elaborada o alterada mediante inteligencia artificial. Por su parte, Boréal, la editorial que lanzó el libro en Canadá, afirmó que toma las acusaciones con seriedad, aunque sigue confiando en el trabajo del autor.

C’était ça ou mourir, que se podría traducir como "Era esto o morir", relata en primera persona la historia de Jonas Dorléon, un profesor que huye de Haití debido a la violencia de las bandas y emprende un peligroso viaje por 12 países hasta alcanzar Canadá.

La novela ha tenido un impacto significativo en el ámbito editorial en Francia y está programada para ser publicada en cerca de treinta países, incluyendo Estados Unidos y Corea del Sur.

La polémica ha llegado también a la Academia Goncourt. Philippe Claudel, presidente del jurado que otorga el premio, solicitó cautela ante las acusaciones y destacó la necesidad de esperar las aclaraciones y pruebas que presentarán el escritor y sus editores antes de emitir juicios sobre el supuesto uso de inteligencia artificial.