Alerta roja en Neuquén por lluvias y Mendoza suspende clases por viento Zonda

Buenos Aires, 24 septiembre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado que la alerta roja por lluvias en Neuquén sigue vigente, mientras que otras provincias, como Mendoza, se ven afectadas por un sistema de mal tiempo, que ha llevado al gobierno local a suspender las clases en el turno tarde debido al viento Zonda.

Desde el miércoles, Neuquén enfrenta un sistema de mal clima que activó la alerta roja por lluvias intensas. Esto ha provocado diversos problemas, incluyendo escorrentías, desprendimientos de rocas, deslizamientos y caída de árboles.

Frente a esta situación, el Consejo Provincial de Educación (CPE) ha decidido que este jueves se suspendan las actividades educativas presenciales en varias ciudades, entre las que se encuentran Zapala, Junín de los Andes, Chos Malal, Loncopué, Las Lajas, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Traful, Aluminé y Andacollo.

Las autoridades han explicado que esta decisión se tomó "ante la alerta roja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y la recomendación de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil provincial, priorizando la seguridad y minimizando la circulación en rutas".

En cuanto a la situación en Mendoza, se ha emitido un alerta naranja por viento Zonda, que se mantendrá durante toda la jornada del jueves.

Debido a esta advertencia del SMN y las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil de Mendoza, la Dirección General de Escuelas ha comunicado que este jueves 24 de septiembre se suspende preventivamente la asistencia a clases presenciales durante el turno tarde en todos los establecimientos educativos de la provincia.

Las instituciones educativas deberán llevar a cabo sus actividades de manera virtual a través de la plataforma Aulas EduTec, siguiendo los protocolos previamente comunicados. La DGE continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y a las 16:30 se informará sobre la situación de los turnos vespertino y nocturno.

Agencia NA