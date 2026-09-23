Roberto Cacciola, sobre el desarrollo minero: “Nuestro sector debe integrar a la industria nacional”

¿Considera que el sector minero en la Argentina atraviesa un momento sin precedentes en su historia?

Sí, la coyuntura actual es sustancialmente diferente a las anteriores. En 1993 tuvimos un impulso relevante con la sanción de la Ley de Inversiones Mineras, que contó con el respaldo unánime de los legisladores, pero el escenario presente responde a una demanda global de materiales críticos para la transición energética y las nuevas tecnologías que en aquel entonces no se vislumbraba. Hoy convergen la exigencia internacional de cobre y litio con una decisión política macroeconómica orientada a la austeridad fiscal y la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta decisiva para otorgar previsibilidad y concretar proyectos de gran escala.

Diversas provincias mantuvieron posturas dispares frente a la minería en los últimos años. ¿Existe una brecha entre ellas o se encaminan hacia una mirada común?

Se ha registrado un avance muy significativo en la actitud de las provincias hacia la actividad. En distritos como Salta, Jujuy y Catamarca, el desarrollo del litio demostró un impacto directo en la generación de empleo registrado, la mejora de los ingresos salariales y la integración social de las comunidades. Esta experiencia llevó a los gobernadores a consolidar una visión favorable respecto de la minería. El desafío actual consiste en construir una perspectiva federal más amplia que integre a la Nación y a las provincias industriales, permitiendo articular además inversiones clave con el sector agropecuario en materia de infraestructura vial, ferroviaria y energética.

Provincias como Córdoba y Santa Fe buscan integrarse como proveedoras industriales del sector minero. Sin embargo, persisten trabas locales y el temor a la importación directa de equipamiento desde el exterior. ¿De qué manera puede garantizarse la participación de la industria nacional?

Resulta indispensable consolidar el funcionamiento de la Mesa Federal Minera para viabilizar esa participación. Si bien es complejo competir en costos con potencias como China, deben generarse mecanismos que amplíen las oportunidades para los proveedores locales. Esto exige una actitud comprometida de las tres partes: los proyectos mineros deben ampliar sus redes de contratación; los gobiernos provinciales deben revisar tributos regresivos como Ingresos Brutos y tasas municipales; y las empresas industriales deben capacitarse para alcanzar las certificaciones internacionales requeridas en materia técnica, de seguridad, ambiente y transparencia (compliance). La dimensión de los desarrollos proyectados —que demandarán en promedio 7.000 trabajadores por yacimiento en la etapa pico de construcción de cada megaproyecto de cobre— volverá insuficiente la capacidad de las provincias mineras, haciendo imprescindible el aporte del entramado industrial de todo el país.

¿Cuáles son las proyecciones de inversión y el potencial exportador para los próximos años a partir de estos yacimientos?

Los proyectos aprobados y en evaluación bajo el RIGI representan una inversión acumulada de 39.000 millones de dólares. Para este año estimamos un desembolso de 2.600 millones de dólares, un incremento a un rango de entre 4.000 y 4.500 millones para el próximo período, y un nivel sostenido de unos 7.000 millones anuales a partir de 2028. En materia de exportaciones de cobre, mientras la Argentina prácticamente no registra ventas al exterior en el presente, la puesta en marcha de los seis grandes proyectos identificados permitirá alcanzar entre 18.000 y 19.000 millones de dólares al año. Es fundamental planificar una minería con proyección a 100 años, tomando como referencia la experiencia de Chile, que cuenta con yacimientos operativos desde hace más de un siglo.

Las garantías de seguridad laboral y preservación ambiental suelen generar inquietud en la opinión pública. ¿Con qué estándares operan las compañías en la actualidad?

La minería que se desarrolla en la Argentina aplica los mismos estándares internacionales que rigen en los países centrales del mundo occidental, como Canadá, Australia, Chile o Perú. La disciplina ha evolucionado drásticamente en las últimas décadas: hoy no existe una actividad económica con mayores exigencias y controles en materia de seguridad personal, cuidado ambiental y normativas corporativas. Los protocolos actuales no solo previenen y monitorean el riesgo en tiempo real mediante tecnología, sino que sancionan cualquier omisión que ponga en peligro la integridad física de los trabajadores o el entorno natural.

Para finalizar la entrevista, ¿qué recomendación de lectura, película o serie nos sugiere?

Recomiendo la película "El padrino", una obra maestra del cine que he visto en numerosas ocasiones y que sigo disfrutando cada vez que la vuelvo a ver.

Entrevista de Sergio Suppo.