Se conoció el nuevo parte médico de Mirtha Legrand y seguirá internada: qué dice

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Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de la neumopatía que motivó su internación en el Sanatorio Mater Dei, según informó el nuevo parte médico difundido este miércoles.

"La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación con buena evolución", señaló el comunicado firmado por Enrique Echagüe, director médico del centro de salud.

Mirtha Legrand continuará internada

El parte médico confirmó que la conductora permanecerá internada durante los próximos días para continuar bajo seguimiento médico.

"Con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados", explicó el comunicado sobre los motivos por los que continuará en el sanatorio.

El documento no precisó una fecha de alta y señaló que, si no se presentan inconvenientes, se difundirá un nuevo parte médico el próximo viernes.

El agradecimiento de la familia

Al cierre del comunicado, la familia de Mirtha Legrand y los profesionales que la atienden agradecieron las muestras de cariño y los mensajes recibidos durante su internación.

La conductora permanece así bajo observación médica mientras continúa su recuperación de la neumopatía.

Informe de Ariel Rodríguez.