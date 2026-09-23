Gasly denunció amenazas contra su familia tras el cruce con Colapinto: "Es preocupante"

Pierre Gasly denunció haber recibido amenazas y mensajes de odio contra él y miembros de su familia luego del episodio que protagonizó con Franco Colapinto en el final del Gran Premio de España, disputado en Madring.

El piloto francés se refirió a la situación durante el día de prensa previo al Gran Premio de Azerbaiyán y cuestionó el comportamiento de algunos aficionados en las redes sociales.

"Me resulta un poco preocupante para nuestro deporte. Sé que estoy expuesto, pero hasta el punto de recibir amenazas y ataques me parece completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de la familia, a la novia", expresó Gasly.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Gasly cuestionó los ataques en redes sociales

El piloto de Alpine sostuvo que existe un límite que no debería cruzarse en las redes sociales y apuntó contra quienes realizan agresiones desde el anonimato.

"No creo que eso deba ser así. No hay una determinada línea que no debería cruzarse simplemente porque estás detrás de una pantalla, frente a un teclado, y esas líneas se cruzan demasiadas veces", afirmó.

Gasly también aclaró que la situación generada durante la carrera no estuvo relacionada con una orden del equipo para intercambiar posiciones.

"Lo hablamos con el equipo. No hubo una petición de hacer un cambio de posiciones como tal. Todo se habló con el equipo y está todo claro", explicó.

Qué había ocurrido con Colapinto

El episodio se produjo en las últimas vueltas del Gran Premio de España. Gasly marchaba por delante de Colapinto, pero tenía los neumáticos desgastados y todavía debía realizar su parada obligatoria.

El argentino alcanzó al francés, aunque Gasly mantuvo su posición. La situación generó críticas en redes sociales por parte de algunos seguidores de Colapinto, especialmente porque Oscar Piastri se encontraba cerca del piloto argentino en ese momento.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A casi dos semanas del episodio, Gasly volvió a referirse al tema y puso el foco en las consecuencias que tuvo fuera de la pista.

Colapinto también repudió las amenazas

Colapinto se refirió a los mensajes recibidos por Gasly y su entorno y cuestionó las agresiones en redes sociales.

"Eso no está bien. No paso mucho tiempo en las redes sociales, pero nunca es agradable recibir esos comentarios, y sobre todo, más aún cuando le pasa a alguien del equipo en el que corro", señaló el argentino.

El piloto de Alpine agregó: "Siempre trabajamos en equipo, y no es agradable ver esto, así que espero que puedan ponerle fin".

Colapinto también aclaró que considera que se trata de un problema más amplio dentro de la Fórmula 1 y no exclusivamente de sus seguidores: "Es algo complicado con los aficionados en este deporte, y no se trata solo de mis seguidores".