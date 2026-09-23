Marlon James y Douglas Stuart buscan su segundo Booker Prize en una final sobre la soledad

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) - El autor jamaicano Marlon James y el escocés Douglas Stuart, ambos ganadores previos del Booker Prize, se enfrentarán nuevamente por este prestigioso galardón literario. La lista de seis finalistas para la edición 2026 presenta obras que abordan temas de aislamiento, conflictos familiares y la complejidad de las relaciones interpersonales.

Marlon James, quien se alzó con el premio en 2015 por su novela A Brief History of Seven Killings, ha sido nominado nuevamente por su obra The Disappearers. Por su parte, Douglas Stuart, ganador en 2020 con Shuggie Bain, busca repetir su éxito con la novela John of John. De ganar, uno de ellos se unirá al selecto grupo de autores que han conseguido el Booker en dos ocasiones, que incluye a figuras como J.M. Coetzee, Peter Carey, Hilary Mantel y Margaret Atwood.

La lista de finalistas se completa con The End of Everything, de M. John Harrison; Black Bag, de Luke Kennard; May We Feed the King, de Rebecca Perry; y The Things We Never Say, de la autora estadounidense Elizabeth Strout. Estas seis obras fueron seleccionadas de un total de 163 títulos que se publicaron en inglés en el Reino Unido o Irlanda.

El jurado que decidirá al ganador está presidido por la historiadora y escritora Mary Beard, y lo integran el poeta Raymond Antrobus, el músico y escritor Jarvis Cocker, la periodista y crítica Rebecca Liu y la novelista Patricia Lockwood. La selección abarca una amplia variedad de géneros, que incluyen ficción distópica, sátira universitaria, novela histórica y realismo contemporáneo.

A pesar de la diversidad de enfoques, las novelas comparten temáticas comunes como la soledad, los secretos, la identidad, la vergüenza, el amor, la supervivencia y las relaciones familiares. Gaby Wood, directora ejecutiva de la Fundación Booker Prize, subrayó que todas las obras presentan distintas formas de aislamiento y personajes que buscan acercarse a los demás.

Entre los finalistas, destaca M. John Harrison, quien a sus 81 años podría convertirse en el ganador de mayor edad en la historia del premio. Rebecca Perry compite con su primera novela, mientras que Elizabeth Strout, ganadora del Pulitzer, recibe su segunda nominación a la lista corta del Booker.

El anuncio del ganador se realizará el 9 de noviembre durante una ceremonia en Old Billingsgate, Londres, donde se premiará al vencedor con 50.000 libras esterlinas, mientras que los otros cinco finalistas recibirán 2.500 libras cada uno.