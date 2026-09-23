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Una motociclista fue trasladada en helicóptero al HECA tras un choque en la ruta 34

El siniestro ocurrió en la zona de la ruta nacional 34 y Los Moros, a la salida de Rosario, altura del kilómetro 0. La mujer sufrió traumatismos en una pierna, donde quedó incrustado el pedal de la moto, y fue trasladada al HECA.

23/09/2026 | 18:40Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

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El siniestro ocurrió en la zona de la ruta nacional 34 y Los Moros, a la salida de Rosario.

FOTO: El siniestro ocurrió en la zona de la ruta nacional 34 y Los Moros, a la salida de Rosario.

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Un operativo de emergencia se desplegó este miércoles en el inicio de la ruta nacional 34 luego de una colisión entre una motocicleta y un automóvil.

FOTO: El trabajo del Sistema de Emergencias.

Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) activó un código rojo y asistió a la conductora del rodado menor en la zona de Los Moros, a la altura del kilómetro 0.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De acuerdo con la información preliminar, la mujer sufrió traumatismos en un miembro inferior y el pedal de la motocicleta quedó incrustado en una de sus piernas.

FOTO: El helicóptero rumbo al HECA.

Los equipos médicos lograron estabilizarla y luego fue trasladada en helicóptero al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde quedó bajo atención médica.

Las circunstancias en las que se produjo el choque aún no fueron informadas oficialmente. Debido al operativo, se pidió circular con precaución por el sector.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un operativo de emergencia se desplegó tras una colisión entre una motocicleta y un automóvil.

¿Quiénes estuvieron involucrados? La conductora de la motocicleta y el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió este miércoles.

¿Dónde tuvo lugar? En el inicio de la ruta nacional 34, en la zona de Los Moros, kilómetro 0.

¿Cómo fue el traslado de la herida? La mujer fue estabilizada y trasladada en helicóptero al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

¿Por qué se pidió precaución? Debido al operativo de emergencia que se llevó a cabo en el sector.

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