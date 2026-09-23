FOTO: Tragedia en Mar del Plata: obrero muere tras electrocución en obra en construcción

Un joven obrero murió esta tarde al recibir una descarga eléctrica y caer al vacío desde unos cinco metros de altura, mientras trabajaba en una construcción en el barrio Nueve de Julio de Mar del Plata, confirmaron las autoridades policiales.

El hecho se produjo pasadas las 15, cuando el obrero estaba trabajando en una edificación ubicada en la intersección de 25 de Mayo y Bahía Blanca.

Según señalaron sus compañeros, el joven —de 29 años— estaba realizando su labor y, al parecer, recibió la descarga al rozar un cable o una herramienta. En ese momento perdió el equilibrio y cayó al vacío y, a pesar de que fue asistido con cierta celeridad, cuando arribó el personal del SAME solo pudo constatar su deceso.

Tomó intervención en el caso la fiscalía de Delitos Culposos, que inició un expediente por "averiguación de causales de muerte", a la espera de recibir más información pericial.